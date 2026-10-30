Consejero plantea dar vista a FGR por crisis

Por posibles delitos — ARTURO CASTILLO, consejereo del Instituto Nacional Electoral (INE), planteó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los señalamientos contra Guadalupe Taddei, al considerar que los hechos podrían configurar delitos como enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

Tras la salida de la exconsejera presidenta en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones, Castillo Loza sostuvo que corresponde a la autoridad ministerial determinar si existen elementos para investigar y proceder penalmente.

Señaló que las conductas denunciadas públicamente podrían constituir delitos perseguidos de oficio, incluso ameritar prisión preventiva oficiosa, conforme a su interpretación del artículo 19 constitucional. El planteamiento del consejero se refiere a posibles responsabilidades que deberán esclarecer las autoridades competentes, sin que los señalamientos públicos constituyan en este momento una determinación judicial contra Taddei.

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En paralelo, informó que las consejerías acordaron revisar las licitaciones y los contratos del organismo electoral, incluidos los vigentes, como el correspondiente a la producción de la credencial para votar.

La revisión forma parte de las acciones con las que el Consejo General busca atender las presuntas anomalías y avanzar en la depuración del instituto, además de colaborar con las instancias responsables de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos.

Arturo Castillo aseguró que se tomarán las medidas necesarias para salvaguardar el desarrollo del proceso electoral, mientras se revisan los procedimientos administrativos y las contrataciones. Como parte de esa estrategia, adelantó que se habilitará un buzón para que el personal del instituto presente denuncias anónimas, con el propósito de abrir una vía interna para reportar las posibles irregularidades.

Subrayó que la respuesta institucional no se limitará a colaborar con los órganos auditores, sino que incluirá medidas concretas para atender los señalamientos sobre el funcionamiento del organismo.