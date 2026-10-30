Expertos: Fin de los “maxipoderes”, la clave para rescatar al organismo

LA ANALISTA y politóloga Denise Dresser anunció que la próxima semana presentará ante la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra Guadalupe Taddei para que se investigue su gestión, se deslinden responsabilidades y se impongan sanciones.

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no basta para superar la crisis del organismo, coincidieron las especialistas Guadalupe Salmorán Villar y Carolina Gilas, así como el exconsejero electoral Jaime Cárdenas.

Los expertos plantearon investigar las presuntas irregularidades, deslindar responsabilidades y revisar las facultades que permitieron concentrar nombramientos y decisiones en la presidencia del organismo.

Los académicos señalaron que el relevo debe acompañarse de controles administrativos, transparencia y decisiones colegiadas para recuperar la confianza pública rumbo a las elecciones de 2027. También pidieron un procedimiento de selección abierto y plural, que garantice una conducción con capacidad técnica, integridad y disposición para construir acuerdos.

El Dato: EL coordinador de diputados del PRI, Rubén Moreira, presentó una iniciativa para devolver al Consejo General la facultad de decidir colegiadamente los nombramientos.

“Estamos ante una de las controversias más delicadas que ha enfrentado el INE”, sostuvo Salmorán Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. La académica consideró que la crisis obliga a revisar el funcionamiento institucional y calificó de problema estructural que la presidencia del árbitro electoral pudiera decidir sin el Consejo General, pues las facultades unilaterales debilitan los contrapesos internos.

La profesora cuestionó los intentos de Morena por deslindarse de la designación de Taddei y de su gestión, y señaló que las consejerías que respaldaron sus decisiones tampoco pueden limitarse a tomar distancia. La renovación, añadió, debe sustentarse en criterios técnicos y acuerdos amplios para evitar la subordinación del INE a intereses partidistas.

En entrevista para Al Mediodía con Solórzano, que conduce el periodista Javier Solórzano y se transmite por las redes sociales de La Razón, el exconsejero electoral Jaime Cárdenas explicó que durante su paso por el entonces Instituto Federal Electoral existían controles sobre licitaciones, obras y recursos mediante la Comisión de Administración, la Junta General Ejecutiva, la Contraloría y la Auditoría Superior de la Federación. Los contratos de mayor relevancia, recordó, pasaban por una deliberación amplia.

A su juicio, esos mecanismos se debilitaron y las reformas que ampliaron las atribuciones de Taddei agravaron el desequilibrio: “Acumuló muchas competencias, mucho poder y no había contrapesos para vigilar, para transparentar, para exigir rendición de cuentas y eso explica parte de los problemas que existen ahora”.

Cárdenas sostuvo que la llegada de Taddei por sorteo no elimina el contexto ni los respaldos políticos de su designación. Sobre los señalamientos contra Lorenzo Córdova, exconsejero presidente, consideró injustos los ataques sin elementos que los sustenten, aunque respaldó investigar cualquier posible responsabilidad administrativa.

Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), advirtió: “La renuncia creo que no debería implicar impunidad”. Precisó que los cuestionamientos se concentran en la gestión administrativa y que no hay elementos para afirmar que afectaron las decisiones sustantivas de los procesos electorales. Sin embargo, alertó que el costo en credibilidad puede extenderse a los organismos locales.

Para Gilas, es central recuperar la intervención colegiada en los nombramientos de los principales cargos administrativos. Aunque la ley permita designaciones sin aval del Consejo General, quien encabece el INE debería buscar el respaldo de las demás consejerías. También exigió auditorías e investigaciones exhaustivas: “Estamos muy acostumbrados a que no pase nada”.

Sobre la sucesión, Cárdenas pidió que el comité técnico de evaluación no se integre únicamente con personas cercanas a Morena, sino que incluya distintas visiones políticas y sociales y perfiles de reconocida solvencia moral e intelectual. Propuso buscar un consenso para la nueva presidencia, revisar los nombramientos relevantes y continuar las indagatorias.

El exconsejero consideró que uno de los errores de Taddei fue romper la comunicación y la deliberación con sus pares. Gilas y Salmorán coincidieron en que el reto del relevo será recuperar la confianza y corregir las reglas que concentraron facultades, sin comprometer la autonomía del árbitro ni la preparación de los comicios de 2027.

van topes de gasto para diputaciones

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) definió los topes máximos de gastos de precampaña y campaña para la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa para la contienda electoral del próximo año.

En sesión, se definió en 440 mil 652 pesos el tope máximo de precampaña por precandidatura y en dos millones 491 mil 466 pesos el límite superior en campaña por candidatura, montos calculados conforme a los mecanismos previstos en la legislación electoral y que serán aplicables para las 500 diputaciones federales que se renovarán en el proceso electoral 2026-2027.

El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, el consejero Arturo Chávez, subrayó que el objetivo es claro “frenar el gasto excesivo, ser transparentes en el ejercicio de los recursos y propiciar que las campañas sean espacios reales de debate donde lo que cuente sean las ideas y las propuestas para la ciudadanía”. Asimismo, convocó a las fuerzas políticas y a las candidaturas a reducir al mínimo el uso de efectivo durante las precampañas y campañas electorales.

El Consejo General determinó que el límite para precampañas corresponde al 20 por ciento del tope de campaña utilizado en el Proceso Electoral Federal 2023-2024, mientras que el monto aprobado para campañas se obtuvo mediante la actualización de los parámetros legales vinculados a la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor registró un incremento acumulado de 13.08 por ciento entre 2023 y 2026.

Redacción