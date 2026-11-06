Hijo de mexicanos gana escaño en California

Las raíces migrantes de Michoacán y Guerrero llegaron al Congreso de Estados Unidos con el triunfo de Randy Villegas, demócrata de 31 años e hijo de padres originarios de ambas entidades, quien derrotó al republicano David Valadao en el Distrito 22 de California.

El demócrata obtuvo 54 mil 337 votos, 66.4 por ciento, frente a 27 mil 480 sufragios, 33.6 por ciento, de Valadao, quien ocupaba el escaño desde 2013.

Educador, empresario y mecánico, el congresista electo creció trabajando con su familia en un mercado y un taller mecánico, negocio que actualmente comparte con su padre.

Raúl Camargo, integrante de Michoacanos Unidos y residente de Illinois, celebró el resultado porque, dijo, abre oportunidades para los mexicanos en EU. “Nos identificamos con Randy. Yo también crecí en una familia que siempre estuvo trabajando, cada domingo en el mercado y en el taller de hojalatería del que hoy soy dueño. Entiendo las necesidades que se sufren y sé que sólo alguien que lo vive puede apoyar a su comunidad”, expresó.

Durante su campaña, Randy Villegas cuestionó las redadas migratorias, defendió una vía hacia la ciudadanía para inmigrantes con años de residencia, propuso terminar con el uso de centros privados de detención, planteó reducir el costo de vida, ampliar el acceso a servicios médicos y proteger a las familias trabajadoras.

María Espinoza, integrante de una organización proderechos migrantes en California, destacó que el demócrata ha defendido la regularización de inmigrantes y exigido responsabilidades a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que incurran en conductas ilegales.

La presidenta del Comité de Campaña Demócrata para el Congreso, Suzan DelBene, reconoció su triunfo y destacó que conoce las dificultades de las familias trabajadoras por su propia historia familiar. La victoria fue respaldada por figuras progresistas como el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

Su representación corresponderá a los habitantes del Distrito 22, cuyas preocupaciones sobre migración, salud y empleo tendrán una voz adicional en el Congreso.