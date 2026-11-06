Probable, que redadas influyeran en resultados

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la política antimigratoria que Donald Trump emprendió en Estados Unidos sí influyó en los resultados de las elecciones intermedias, en donde los republicanos no salieron favorecidos.

La mandataria destacó que varios análisis han mostrado que muchos estadounidenses de origen latino participaron en las urnas, ejerciendo su derecho a votar y en estos se observó que quienes votaron por Trump en 2024, ahora emitieron un sufragio en favor de los demócratas.

—“Desde su punto de vista ¿influyó en los resultados que vimos las redadas migratorias que ha hecho la administración de Donald Trump en los últimos meses?”, se le preguntó en la conferencia de prensa mañanera.

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—“Sí, es muy probable. O sea, recientemente han estado saliendo análisis de quién votó por qué partido político. Y mucho voto latino; entre ellos, mexicanos que tienen el derecho a votar en Estados Unidos, o de origen mexicano que tienen derecho a votar en Estados Unidos, que habían votado por Trump en el 2024, sí, 2024, ya no votaron por el Partido Republicano, votaron por el Partido Demócrata”, respondió.

La mandataria federal insistió en que era de esperarse que las prácticas clasistas y las jornadas de detención de migrantes se tradujeran en estos resultados.

“Y sí es muy probable, no tengo el dato, pero es como lógico pensar que algo que influyó para que las y los latinos que tienen derecho a votar en Estados Unidos votaran ahora por el Partido Demócrata, pues tuviera que ver con este racismo y, al mismo tiempo, redadas contra personas por su color de piel, y por su origen étnico”, comentó.

Con motivo de su próximo viaje a China para asistir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), planteó la posibilidad de una nueva reunión con Donald Trump, lo cual dependerá de si éste asiste.

“Todavía no tenemos la certeza de que el presidente Trump vaya a ir. Si va, por supuesto, nos interesa reunirnos con él, y ya dependerá de cuánto tiempo está allá. Pero todavía no hay la confirmación de que él va a ir a esta reunión”, declaró.

La mandataria señaló que prevé salir de México en un vuelo la madrugada del domingo 15 de noviembre y espera estar de regreso para el desfile del 20 de noviembre, con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana.

Entre las reuniones ya confirmadas está una con el presidente de China, Xi Jinping. Sin ahondar en detalles, afirmó que ya se tienen previstas varias reuniones bilaterales y en las que también se contemplan con funcionarios de otros niveles de gobierno.

“Sí, ya hay varias reuniones bilaterales. Se las damos a conocer pronto. Pero sí va a haber una reunión bilateral con el gobierno de China, con el presidente de China, con secretarios del gobierno de China y el Gobierno de México”, dijo.

De concretarse este encuentro, se tratará del segundo entre ambos. El primero ocurrió el 18 de noviembre de 2024, cuando la mandataria acudió como invitada a la Cumbre de Líderes del G20, en donde Sheinbaum Pardo agradeció el apoyo de China para la recuperación de Acapulco, Guerrero, con la entrega de enseres, tras los fenómenos naturales que golpearon el territorio.