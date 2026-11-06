UIF se reserva nombres de los bloqueados

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se abstuvo de confirmar si Guadalupe Taddei Zavala se encuentra entre las 40 personas y empresas cuyas cuentas fueron inmovilizadas por su presunta vinculación con proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE).

Consultado sobre si la exconsejera presidenta está en esta lista, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, enfatizó que no se pueden revelar los nombres porque así lo ordena la Ley de Instituciones de Crédito y esta información sólo puede compartirse a las instituciones financieras.

Fuera de ello, señaló, sólo puede enviar los detalles a la Auditoría Superior de la Federación, porque así lo acordaron con un convenio firmado hace dos meses. Además, recordó que esta información forma parte de una investigación en curso, por lo que legalmente no se pueden revelar más informes.

El Tip: Diputados federales del PAN exigieron a la FGR emitir una alerta migratoria contra Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas para evitar que salgan del país.

“Y con respecto a los nombres, la UIF se ve impedida a dar los nombres como tal, derivado del Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. La lista de las personas bloqueadas es secreta y solamente la podemos entregar a las instituciones financieras y no financieras, con las cuales se tiene que generar esta inmovilización de recursos. Además, al estar la información en una carpeta de investigación también nos veríamos impedidos legalmente”, dijo.

15 Personas morales y 25 físicas indaga la UIF

También aclaró que aún no se tiene precisión sobre cuántas cuentas fueron congeladas, ya que la banca tardará unos días en entregar la información sobre cuántas tenía cada personas o empresa involucrada.

Explicó que se decidió inmovilizar las cuentas a partir de los reportes de operaciones sospechosas que involucran al sector bancario y sujetos obligados, que en este caso serían los hallazgos dados a conocer.

40 Cuentas en total fueron inmovilizadas el miércoles

“Con esos reportes, nosotros trabajamos este análisis. Y si identificamos algún tipo de irregularidad, lo que nosotros hacemos es: buscamos entre nuestras bases de datos y nosotros compilamos, hacemos un análisis y vemos si hay la posibilidad de inmovilizar la cuenta, solicitamos la inmovilización de las cuentas”, dijo.