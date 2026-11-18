A 21 días de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó su plan integral de 12 acciones para atender necesidades de su personal y la derechohabiencia, en cinco de los ejes ya se registraron avances, destacó el director, Zoé Robledo.

Entre los puntos con mayor resolución está el incremento salarial, con un cumplimiento del 100 por ciento para las y los trabajadores del Seguro.

En cuanto a la basificación del personal, se han otorgado cuatro mil 119 plazas de las 10 mil 939 que se comprometieron, lo que representa un avance del 38 por ciento y cuya meta se debe alcanzar para el 1 de enero de 2027.

Con relación a la incorporación de nuevo equipo médico, de los 81 que llegaron e iniciaron su proceso de instalación, 69 ya están instalados y en fase de prueba, mientras que 64 ya atienden a pacientes.

Respecto al abasto de medicamentos, el director del instituto destacó un surtimiento al 94 por ciento de las recetas completas en las unidades médicas.

El quinto punto es sobre el trato digno e información a las familias en las salas de urgencias, donde ya se capacitó a cinco mil 854 de seis mil 656 elementos de seguridad en estas zonas. Además, ya se instalaron 489 cámaras de 360 grados en estas áreas, un avance de 81 por ciento.

Zoé Robledo recordó que la convocatoria para la contratación de especialistas sigue abierta y, hasta ahora, se han registrado mil 688 aspirantes. Durante la fase de contratación, el 18 y 19 de noviembre, se procederá con trabajadores sustitutos y, del 20 y 21 del mismo mes, para médicas y médicos externos.

Con el plan para combatir el rezago quirúrgico con intervenciones en turnos nocturnos y fines de semana, entre el 12 de octubre y el 8 de noviembre se realizaron seis mil 294 cirugías extraordinarias de cataratas; vesícula, hernia, rodilla y cadera, así como otras especialidades.

Respecto a las críticas vertidas por el exdirector del Seguro Social Germán Martínez Cázares, Robledo Aburto comentó que se puede hacer una revisión profunda sobre las necesidades que llevaron a que se homologaran los servicios de salud a la población, particularmente a la que no tenía derechohabiencia.

“Yo creo que se tiene que hacer un análisis mayor; es que quizá la fragmentación más grande que tenía nuestro sistema era de tener 32 subsistemas estatales para las personas sin seguridad social. El IMSS atiende en todo el país, lo mismo que el ISSSTE. A mí me parece que se tiene que hacer una revisión y una discusión muy seria respecto a la necesidad que había de crear una sola institución de atención médica para personas sin seguridad social que hoy, afortunadamente, ya existe y que se llama “IMSS Bienestar”, dijo.

Respecto a los cambios a la Modalidad 40 de pensión, comentó que, hasta ahora, no ha habido afectaciones a los beneficiarios que ya tenían contratado este modelo pensionario y recordó que se encuentran en un periodo de análisis para los ajustes que sean necesarios.

“Quienes ya estaban y reciben su pensión y que se pensionaron por esta modalidad no han tenido ninguna afectación, siguen recibiendo su pensión como lo habían estado haciendo”, sostuvo.