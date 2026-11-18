El desahogo de las quejas que motivaron el paro en las cinco unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) continúa sin una solución. Después de más de 18 horas de sesión urgente, el Colegio Académico no ha definido qué medidas tomará para atender las demandas estudiantiles y determinar el rumbo de la suspensión de clases, que comenzó hace tres semanas.

Al mediodía de ayer, el órgano universitario reanudó la sesión que había iniciado el lunes y pausado después de 12 horas. Tras otras seis horas de discusión, los integrantes continuaban sin alcanzar una resolución. En general, la comunidad de docentes ha externado su preocupación porque se complete el calendario escolar.

Mientras se desarrollaba la reunión, alrededor de un centenar de estudiantes, en su mayoría encapuchados, llegaron a la Rectoría General para protestar y exigir respuestas concretas a sus demandas.

En el exterior del inmueble colocaron carteles y pancartas para cuestionar la compra de seis autos eléctricos por un valor de 4.9 millones de pesos, mientrasque los planteles, señalaron, mantienen desde hace años problemas que no han sido atendidos.

446 Demandas estudiantiles acumula la casa de estudios

Más de 10 estudiantes ingresaron, con previo aviso, a la sesión del Colegio Académico. Frente a las autoridades universitarias, entre ellas el rector Gustavo Pacheco, desplegaron pancartas en las que lo acusaron de presuntos actos de corrupción y de falta de transparencia en el gasto.

Horas después, una representante de los estudiantes agrupados en CALIX —organización que reúne a las cinco unidades de la UAM— exigió al Colegio Académico resolver de manera concreta las demandas de los universitarios.

Acusó que la prolongación del diálogo había generado entre los estudiantes la percepción de que las autoridades buscaban desgastar el movimiento. Por ello, pidió limitar el tiempo de las intervenciones y evitar que se repitieran los argumentos.

“Alargar esta sesión con discursos circulares no nos lleva a ningún lado y resulta profundamente desgastante para todas las partes involucradas, pero, sobre todo, para las y los estudiantes que llevan días sosteniendo y ocupando los paros en nuestras unidades. Estamos cansados. Proponemos que se acote el tiempo de las intervenciones para evitar repeticiones, que se priorice la voz de los estudiantes que aún faltan por ser escuchados”, dijo.

En un balance preliminar, el Colegio Académico informó que durante la sesión se abordó la necesidad de establecer una ruta para atender los pliegos petitorios, transparentar el presupuesto y garantizar que no haya represalias contra quienes participaron en las movilizaciones.

Uno de los asuntos pendientes es qué hacer con los seis vehículos eléctricos adquiridos por 4.9 millones de pesos. El rector se comprometió a que los recursos que se obtengan de su venta se incorporarán al presupuesto del próximo año.

Durante la reunión también se presentaron dos pronunciamientos académicos que llamaron a iniciar negociaciones con compromisos verificables.