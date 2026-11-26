La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el llamado para que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) sea utilizado contra el crimen organizado represente un riesgo de intervención desde el extranjero hacia México, porque dicho mecanismo “no está por encima de la Constitución”.

Éste fue avalado por 14 de los 18 estados que forman parte del TIAR, durante el pasado Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en donde países pertenecientes al Escudo de las Américas, creado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, plantearon usar este pacto emanado de la Guerra Fría en contra de los cárteles del narcotráfico, de los que algunos ya han sido catalogados como terroristas Washington.

La mandataria descartó que esto tenga implicaciones en el territorio nacional. Recordó que después de que EU declaró como terroristas a algunos grupos de la delincuencia organizada, en México se reformaron los artículos 40 y 19 de la Carta Magna para dejar claro que no se admiten acciones intervencionistas y que la colaboración con el extranjero no implica subordinación, “y además, no coincidimos en esta visión de terrorismo”.