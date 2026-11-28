Nos cuentan que mientras se revisa el tema de las líneas telefónicas de la DEA, a petición del Gobierno de México, los canales de denuncia, por lo pronto, ya están en operación. Prueba de ello, nos comentan, es un mensaje que se publicó ayer en la cuenta de esa corporación estadounidense en Los Ángeles. “La DEA exigirá cuentas a todos los responsables de introducir drogas ilícitas en nuestro país, sin importar el papel que desempeñen. Ya sea en la producción, el lavado de dinero, la distribución o la protección por parte de funcionarios corruptos… Únanse a nosotros para salvar vidas, ya sea aquí en Los Ángeles, en todo Estados Unidos, en México o en cualquier otro lugar del mundo. Pueden marcar la diferencia. Si ven algo, díganlo. A continuación, los datos de la línea de denuncias”. Y ahí colgaron la referencia al controversial canal. Ah, pero nos cuentan que el asunto también tiene otra cara, la de usuarios afines a la 4T que están aprovechando para “trolear” el servicio con mensajes políticos. ¿Qué tal?