4T acusa “guerra sucia” contra el mandatario

Luego de los señalamientos respecto a que la campaña de 2006 recibió financiamiento del Cártel de Sinaloa, políticos de la 4T cerraron filas con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La abanderada presidencial se reunió con los senadores de Morena, durante la plenaria que celebraron previa al inicio del periodo ordinario de sesiones, donde se refirió a la publicación simultánea en tres medios (de México, Estados Unidos y Alemania) de un reportaje en el que se dio a conocer dicha información, y dijo que el mismo Presidente de la República ya aclaró el tema ayer.

“Yo diría que son dos cosas: uno, parte de esta guerra sucia, campaña sucia, que, como no tiene nada la oposición, no tiene nada qué ofrecer, no hay propuestas, no hay proyecto de nación, su propuesta es regresar al pasado. Nosotros proponemos seguir construyendo la transformación; ellos, lo que proponen, es regresar a un pasado de corrupción y de privilegios y, como no hay respuesta por parte del pueblo de México, pues están buscando esta guerra sucia”, dijo.

Sheinbaum Pardo también apuntó que sería importante una aclaración debido a que la investigación viene de la DEA y “en nuestro movimiento siempre vamos a pugnar por que haya una relación de igualdad con Estados Unidos, nunca de intervención ni de bajar la cabeza frente a nuestro socio comercial”.

Gráfico

Al respecto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que los candidatos de su partido no tienen problema por la influencia del narcotráfico en sus campañas.

“Nosotros no tenemos ningún problema de influencia de dinero del narcotráfico en nuestras campañas; son los de enfrente los que tienen clara complicidad con el narcotráfico”, aseveró.

Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, vinculó a Xóchitl Gálvez con quienes realizaron la publicación y afirmó que “esto huele a un muy burdo intento de intervencionismo de algún sector estadounidense”.

“Parece que los gringos ya llegaron a un acuerdo con la candidata Xóchitl Gálvez, seguramente a cambio de esto promete entregar los bienes de la nación; quieren enlodar a nuestro Presidente, cuando su autoridad moral está probada”, expresó.

Al referirse al tema, el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, declaró que “metería las manos al fuego” por el Presidente López Obrador.

“Forma parte de esta campaña de desprestigio, un ataque sistemático desde 2005, cuando acá se inició el proceso de desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador; después se quiso detener el proyecto y el avance de nuestro movimiento en 2006; nuevamente, con toneladas de dinero y a través de las tarjetas Monex y Soriana, se violentó la voluntad popular”, declaró.

El excanciller Marcelo Ebrard también reaccionó y consideró los señalamientos como “otra de las clásicas imputaciones” de la DEA. “Son tan poco creíbles que en 18 años ni siquiera se investigaron. Las difunden ahora porque estamos en proceso electoral. Es una calumnia contra México y su Presidente. La maniobra merece enérgico rechazo y condena”, manifestó.