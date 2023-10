4T decidió “perdonar” a EPN corrupción: Xóchitl

La responsable de construir el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, criticó que a pesar de que el Gobierno de la Cuarta Transformación tuvo la oportunidad, le “perdonó” la vida” al expresidente Enrique Peña Nieto, porque no investigó la corrupción de su administración.

En conferencia de prensa en Tabasco, ante los cuestionamientos sobre los políticos que participan en el Frente Amplio por México, subrayó que ella sólo puede responder por su persona, pero puntualizó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo en sus manos iniciar las investigaciones respectivas y no lo hizo, como en el caso de su antecesor.

(El gobierno) Decidió perdonarle la vida a Enrique Peña Nieto. No sé por qué no investigó ninguna de las corrupciones

Xóchitl Gálvez, Responsable del FAM

“Yo puedo ser responsable de mi persona, estoy entrando a un Frente Amplio por México, donde efectivamente hay gente que puede ser cuestionada (...) este Gobierno ha tenido la oportunidad de investigar y de sancionar.

“Decidió perdonarle la vida a Enrique Peña Nieto. No sé por qué no investigó ninguna de las corrupciones, entonces a mí no me corresponde juzgar si alguien o no cometió un acto de corrupción, porque son las autoridades las que lo tienen que hacer. Yo lo único que le puedo decir es que soy responsable de aquí para adelante (...) voy a hacer todo un esfuerzo para integrar gente honesta”, manifestó.