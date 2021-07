Abasto de medicamentos oncológicos hasta 2022, garantiza Jorge Alcocer

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseguró que no habrá desabasto de medicamentos en nuestro país , incluidos los oncológicos, "de aquí al próximo año", luego de las protestas que realizaron padres y madres de niños con cáncer el pasado fin de semana.

Durante el "Pulso de la Salud" de esta semana en Palacio Nacional, el funcionario informó que se compraron 220 claves a través de la UNOPS (192) y la Secretaría de Relaciones Exteriores y embajadas (28), para garantizar el abasto de medicamentos oncológicos.

Explicó que la responsabilidad de la Secretaría de Salud no concluye con la distribución de los medicamentos en las farmacias de los hospitales sino hasta que sean usados por los pacientes, por lo cual garantizó un abasto suficiente en lo que resta del año y en 2022.

"No concluye el proceso en farmacia, sino que se vigila la entrega en tiempo y forma a los pacientes, que no haya ningún tipo de problema, y hay garantía de que no habrá desabasto de aquí al siguiente año ", aseveró Alcocer Varela.

Recordó que se adquirieron mil 840 claves correspondientes a 217 millones 329 mil 862 piezas; las entregadas por arriba de 26 millones y un monto contratado superior a los 76 mil 969 millones de pesos.

El titular de la Secretaría de Salud refirió que 220 medicamentos oncológicos fueron las mayores compras en todos los grupos terapéuticos, lo que corresponde a 14 por ciento de toda la compra realizada a través de la UNOPS y la cancillería mexicana.

Algunos de los medicamentos oncológicos son:

Ciclofosfamida

Epirubicina

Idarubicina

Metotrexato

Cisplatino

Carboplatino

Paclitaxel

Trastuzumab

Gemcitabina

Ifosfamida

Entre otros

"Le siguen también en forma importante 200 de enfermedades infecciosas; 117 de cardiología; 114 de endocrinología y 7 por ciento de neurología", apuntó.

Jorge Alcocer dijo que en la adquisición de medicamentos hubo ahorros y en esta compra participaron 335 proveedores de 14 países diferentes.

Reiteró que no sólo los médicos sino los padres de niños con cáncer son personas "interesadas y conocedoras del tema", y aseguró que varios de los medicamentos oncológicos tuvieron desabasto internacional.

EGC