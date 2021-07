(FOTOS y VIDEOS) Mega marcha de padres de niños con cáncer arranca en CDMX

Al grito de “Quimios sí, consulta no, que vivan los niños”, inició la marcha de padres de menores con cáncer que buscan hacerse escuchar para normalizar el abasto de medicamentos e insumos a nivel nacional.

En punto de las 10:00 horas los asistentes comenzaron a aglomerarse en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para movilizarse sobre carriles centrales de Paseo de la Reforma y avanzar hacia el Centro de la Ciudad de México.

A las 11:30 horas comenzó la movilización y datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reporta hasta el momento dos mil 500 asistentes.

En entrevista con La Razón, Israel Rivas, vocero de los padres pidió a las autoridades federales crear un nuevo plan de abasto, ya que no desean medicamentos para seis meses.

Así llevamos tres años y cada seis meses compran, deben hacer un cambio en la estrategia. Este problema ya se rebasó y ya es de la sociedad en general destacó.

El vocero dijo que fueron revictimizados al dejarlos sin medicamentos y tratamientos; además lamentó las declaraciones de la Secretaría de Salud al decir que son grupos pagados.

“No un privilegio, la salud es un derecho”, señalaron los asistentes al unísono mientras avanzaban por una de las avenidas principales de la capital.

Israel Rivas aseguró que no son golpistas, no quieren derrocar a ningún Gobierno, sino asegurar la salud de los pacientes y niños. “Quien quiera ver las cosas así, quien quiera ver fantasmas donde no los hay, es su problema. No hay exageración ni estridencia para exigir la salud de nuestros hijos”, añadió.

De acuerdo al vocero hay 20 mil niños con cáncer en el país y de ellos, han fallecido mil 700.

A pesar de que la convocatoria fue abierta a todas las organizaciones, y se pidió la no asistencia de partidos políticos, el PRD se hizo presente en la marcha, aunque el coordinador del Congreso capitalino, Jorge Gaviño aseguró que llegaron solo a apoyar sin ningún tipo de fin político.

Lo que sigue para el movimiento es seguir con la estrategia jurídica de amparos, continuar las movilizaciones y reforzar la protesta para hacerse escuchar.

A la convocatoria también asistió Adrián LeBaron quien dijo que es un movimiento legítimo, ya que es reflejo de la demanda popular. “Está bien que se manifiesten ya que es necesario levantar la voz y que se abastezcan los medicamentos”, aseveró.