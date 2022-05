Abdala, “un volado a ciegas”: expertos

Este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Gobierno adquirirá vacunas elaboradas en Cuba, para inmunizar contra Covid-19 a niñas y niños a partir de los dos años de edad.

Tras dar a conocer que la vacunación de los menores es la etapa que se aproxima, el titular del Ejecutivo federal afirmó que la dosis considerada para proteger a los menores mexicanos es la denominada Abdala.

El mandatario aseguró, sin embargo, que en caso de que el país necesite más dosis, buscará firmar convenios con farmacéuticas como Pfizer, cuya dosis es la única autorizada actualmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su uso en menores.

“Sí, creo que ésa es la denominación (Abdala). Y lo mismo, si hace falta, se va a hacer con otras vacunas como Pfizer u otras farmacéuticas… Estamos en eso, pero sí se va a vacunar a los más pequeñitos, es la siguiente etapa”, aseguró.

Frente a la decisión anunciada por el Presidente, integrantes de la comunidad pediátrica expresaron su desacuerdo, pues argumentaron que aún no existen estudios que respalden la aplicación segura de este biológico.

Esta decisión implicaría riesgos para la salud de los menores, pues a pesar de que el gobierno cubano ha sostenido que la dosis es segura, no se cuenta con estudios que respalden su efectividad, refirió a La Razón Andreu Comas, virólogo y miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica (CoviGen-Mex).

“Desconocemos si es efectiva; en adultos, sabemos que es segura, pero en niños, no sabemos si lo será, cuánto tiempo dura, acerca de su efectividad por grupo de edad, sexo”, señaló.

Además, cuestionó la decisión del Gobierno acerca del porqué decidió invertir en dosis no respaldadas, cuando existe el biológico de Pfizer, el cual ha sido aprobado por la OMS.

En ese sentido, señaló que otra de las opciones con las que cuenta el Gobierno federal es la dosis de Moderna, la cual puede ser aplicada en menores a partir de los seis meses de edad.

“Hay que ser bien claros: todo lo que nos metamos al cuerpo puede tener un efecto adverso que puede ser leve o severo, pero eso tampoco lo sabemos porque no hay estudios… Prácticamente es echarnos un volado a ciegas”, reiteró.

Xavier Tello, analista, compartió a través de redes sociales que “no digo que Abdala no sea efectiva en niños. Simplemente no conocemos sus datos o su evidencia, porque el gobierno cubano no practica y no le gustan los estándares internacionales”, comentó.

Desconocemos si es efectiva; en adultos, sabemos que es segura, pero en niños no sabemos si lo será, cuánto tiempo dura, acerca de su efectividad

Andreu Comas, Miembro del CoViGen-Mex

Refirió que la dosis de Sinovac ha tenido resultados efectivos en menores de tres años, de acuerdo con información de las autoridades de salud de Chile, y además ha sido “transparente en sus procesos y resultados, y está reconocida por la OMS. Por lo tanto, el pleito no es con Abdala, sino por el desconocimiento de todo sobre esa vacuna”, dijo.

Como parte de los informes acerca de la firma de un convenio de cooperación en materia de salud entre los gobiernos mexicano y cubano, el Presidente López Obrador apuntó que también se incluirá el otorgamiento de becas para que médicos del país viajen hacia Cuba y que se formen como especialistas.

El mandatario añadió que se contratará a 500 médicos cubanos para que vengan a trabajar a México, debido a que se tiene un déficit en el país.

Tras señalar que durante el periodo neoliberal se dejó sin apoyo a la educación pública, con la privatización de centros de estudio y la reducción de espacios en escuelas públicas, reiteró que, como consecuencia, ahora se tiene un déficit de médicos generales y de especialistas.

“Podemos tener hospitales, pero no tenemos pediatras, y más si se trata de ir a trabajar a hospitales en zonas pobres, porque los profesionales de la medicina pues tienen familia y quieren trabajar donde puedan ir sus hijos a la escuela o tengan mejores condiciones para su desarrollo”, mencionó.

El mandatario señaló que hoy se darán más detalles con respecto a la vacuna cubana.

Gráfico

México suma 5 mil 548 contagios y 129 defunciones

Durante la última semana se registraron cinco mil 548 contagios y 129 muertes a causa de Covid-19, con lo que hasta este 9 de mayo suman cinco millones 745 mil 228 casos confirmados y 324 mil 463 defunciones, informó la Secretaría de Salud (SSa).

Asimismo, la dependencia dio a conocer que actualmente hay cinco mil 362 casos activos, es decir, aquellos que iniciaron con síntomas durante los últimos 14 días, lo que refiere 161 más de los que fueron reportados en el último informe técnico diario del pasado lunes, cuando se contabilizaban cinco mil 201.

De los casos actuales, mil 681 se encuentran en la Ciudad de México, mientras que Aguascalientes se posiciona como la segunda entidad con más contagios al registrar 434.

Sobre la hospitalización, la dependencia detalló que en camas generales hay dos por ciento de ocupación, y en camas con ventilador, sólo uno por ciento.

A la fecha, se han aplicado 205 millones 629 mil 496 dosis y ya suman 85 millones 923 mil 271 personas inmunizadas, lo que refiere una cobertura de 87 por ciento, incluyendo a partir de los 14 años.

Respecto a la aplicación de la dosis de refuerzo, la SSa reportó que la cobertura es de 66 por ciento en adultos, pues 52 millones 940 mil 36 ya recibieron la vacuna.