Un juez federal absolvió del delito de delincuencia organizada a Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder de la organización delictiva "Guerreros Unidos", ligada a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

De acuerdo al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar la existencia de ese grupo delictivo ligada a Casarrubias, además que el juez Samuel Ventura Ramos en Tamaulipas, también decidió absolver al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca por el mismo delito.

Sidronio Casarrubias fue acusado por la entonces Procuraduría General de las República (PGR) de ordenar el secuestro y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa.

El CJF detalló que la FGR ejerció acción penal en contra de ambas personas en octubre de 2014, esencialmente, porque un grupo de personas denominado “Guerreros Unidos”, presuntamente lideradas por el primero, se organizó desde 2011 para cometer delitos contra la salud.

El juzgador excluyó las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales como tortura o detenciones ilegales, que representan 47 testimoniales. Por ello, se resolvió que la autoridad no pudo ligar a ambos con un grupo delictivo.

Además, que la FGR intentó acreditar la existencia de la organización criminal con la copia certificada de diversas sentencias dictadas en distintos procesos penales federales, sin embargo, en ellas se tuvo por acreditada la existencia de diversas agrupaciones criminales (“Cartel de los Beltrán Leyva” y “La Barredora”), y de su contenido no hay dato de que la primera deriva de las segundas.

El juez detalló que la decisión no debe entenderse en el sentido de que no existe la organización criminal, ni que los hechos por los que se formuló acusación no hayan sucedido, sino que las pruebas aportadas por la fiscalía no lo demuestran.

