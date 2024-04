Absurdo, que mexicanos en el extranjero quedaran fuera del registro del INE: Máynez.

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), calificó de “absurdo que millones de mexicanos que radican en el extranjero hayan quedado fuera del registro del INE”. Dijo que era algo inentendible y que de alguna manera no daba buena cara a la elección, por lo que se debe corregir este hecho.

El emecista declaró que parece ser que para votar este 2 de junio “es más importante siempre la imagen, lo que se declara, que lo que se hace”.

Desde el estado de Campeche, el candidato señaló que es importante que los mexicanos estén informados de porque no podrán ejercer su voto y les den nuevas vías para poder participar en la elección mas grande de la historia.

Previo a sus declaraciones, el emecista dijo que sostuvo una entrevista con el periodista Jorge Ramos, quien es parte de la comunidad mexicana en Estados Unidos, “fue un gusto conversar con Jorge Ramos, sobre cómo ha cambiado el guion de la elección presidencial en México. La nación mexicana incluye a las mexicanas y mexicanos en el exterior y el próximo gobierno estará para servirles y defenderlos”, aclaró.

Más tarde y sobre el video que circula en redes sociales de una riña que suscitó entre simpatizantes de Morena y de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Álvarez Máynez reprobó los hechos y denunció que se trató de una provocación por parte de elementos del partido guinda.

Jorge Álvarez Máynez denunció que a “la vieja política”, en específico el PRI de Alejandro Moreno, no le esta gustando la forma en que él y su partido se están acercando a los jóvenes votantes, y recordó que el hecho de que bajara de Spotify la canción “Presidente Máynez” con la que el candidato alcanzó el primer lugar en melodías virales en México, “fue un hecho sucio”.

Álvarez Máynez señaló que Alito Moreno, líder nacional del partido tricolor, contrató a una persona llamada Moisés Salah para disputar los derechos legales por la música para que la plataforma diera de baja “Presidente Máynez” por problemas con su autoría.

“(La canción) es de Yuawi, es de Moi Barba, que es gente que siempre ha trabajado con Movimiento Ciudadano. El PRI dice que la canción es de ellos y están reclamando que la gente no la use, que no la pueda usar y que no la pueda subir”, agregó Álvarez Máynez.

En tanto el candidato dijo que a pesar de ello continuara con su trabajo cerca de la gente joven y por ello esta semana continuara con su labor en universidades.

Máynez enfatizó que el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, anunció la jornada que sostendrá con estudiantes iniciando en ese estado el próximo miércoles con un encuentro en la Facultad de Medicina de Culiacán a las 10 de la mañana. Posteriormente, la gira continuará en Mazatlán, donde Álvarez Máynez se reunirá con los ciudadanos a las cuatro de la tarde.

JVR