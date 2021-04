Sin acceso a vacuna, maestros de 1,102 escuelas por falta de validez oficial

Los docentes que laboran en al menos mil 102 escuelas de educación media superior y universidad se quedarían sin la vacuna de Covid-19 porque a los planteles en los que laboran se les retiró el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), que otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de esa dependencia, se le retiró el reconocimiento a 174 planteles de nivel superior hasta marzo de 2019 en 25 estados. En cuanto al nivel bachillerato, técnico y formación para el trabajo se les quitó el registro a 929 instituciones en todo el país, según la información disponible en la página de la secretaría.

Tras el arranque del programa piloto de vuelta a clases presenciales en Campeche, la vacunación del personal educativo de las 31 entidades federativas restantes arrancará hoy para las escuelas públicas y particulares. Esto incluye a maestros, personal administrativo y de limpieza.

Sin embargo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, declaró que los planteles sin validez oficial no serán contemplados en este proceso.

“No quiere decir que las personas que trabajan ahí van a ser excluidas, pero no van a ser vacunadas por ser personal educativo, les tocará de acuerdo a su edad”, explicó en conferencia de prensa el pasado viernes 16 de abril.

Tan sólo en la Ciudad de México hay 142 escuelas de educación media superior y capacitación para el trabajo a las que se les quitó el registro en 15 alcaldías.

El RVOE es un acuerdo que otorga la SEP a las escuelas particulares de todos los niveles para contar con su validación del plan de estudios y títulos. Puede retirarse a petición del titular, o bien, la autoridad educativa tiene la facultad de retirarlo como sanción por algún incumplimiento. Además, cada programa de la institución debe contar con su propio reconocimiento.

Sin embargo, la dependencia no tiene una consulta abierta de esta información para los niveles de preescolar, primaria ni secundaria a nivel nacional.

Algunos de los planteles a los que se les retiró el reconocimiento enseñaban idiomas, principalmente inglés. Otros tienen actividades extracurriculares; es decir, imparten cursos adicionales a la preparatoria o universidad.

En cuanto a las escuelas privadas, reiteró que es necesario que estén registradas ante la SEP para poder incluirlas. Además, comentó que algunos planteles han tardado años en realizar el trámite porque no cumplen con los requisitos establecidos por las autoridades.

Ayer, López-Gatell Ramírez insistió en que los planteles sin validez oficial no podrán ser inoculados contra el virus. No obstante, aclaró que las escuelas adscritas a universidades autónomas como la UNAM o la UAM, así como otras no autónomas como el IPN sí están consideradas en el plan.

En México hay 45 mil 675 escuelas privadas en todos los niveles, en las que imparten clases 475 mil 651 docentes a cinco millones 281 mil 759 alumnos. Esto, de acuerdo al último informe de la SEP, “Principales cifras del sistema educativo nacional 2019-2020”.

La dependencia encabezada por Delfina Gómez Álvarez estimó un aproximado de tres millones 300 mil trabajadores que serán protegidos contra el virus para el regreso a clases. Esto incluye docentes, trabajadores administrativos, entre otros. Sin embargo, la SEP aclaró que la actualización de datos del personal será responsabilidad de cada gobierno estatal.

Este martes arrancará el proceso de inoculación en Nayarit, Tamaulipas, Chiapas, Coahuila y Veracruz. Los trabajadores recibirán la vacuna CanSino, que es de una sola dosis.