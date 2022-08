Acuerdo con familiares no cancela los trabajos de rescate de los 10 mineros atrapados en Sabinas: AMLO

Este martes se firmará el acuerdo con las familias de los 10 mineros atrapados en el interior del pozo el Pinabete, pero los trabajos no se han detenido ni lo harán, hasta recuperar sus cuerpos, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Al mismo tiempo seguimos trabajando para rescatar a los mineros y no vamos a dejar de trabajar en el rescate no se va a parar, no se ha parado, se sigue extrayendo agua de los pozos y ahora se va a trabajar un procedimiento que están recomendando los técnicos para mejores resultados"

Agregó que la coordinador nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, permanecerá atenta a la situación y estará viajando de forma constante a Sabinas para conocer el estado que guardan los trabajos de rescate, que serán realizados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Garantizó que la indemnización, que todavía no ha sido calculada, será significativamente mayor a la convencional.

"Vamos a responsabilizarnos para pagar indemnizaciones, no solo lo convencional sino más por la situación, no solo de agravio por perder a sus familiares sino por la situación de pobreza de sus habitantes entonces se va a dar a un trato especial nosotros ya vamos a trabajar sobre eso", dijo el mandatario.

