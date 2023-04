No estoy de acuerdo con lo que le hicieron a Donald Trump, señala AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este miércoles al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, al señalar que "no estoy de acuerdo en lo que le están haciendo".

MÁS INFORMACIÓN Trump, arrestado y acusado de 34 delitos graves

"Reitero, refrendo, mantengo mi postura de que no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales con propósitos políticos electorales, por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump, no estoy de acuerdo, es que yo ya lo padecí", aseguró López Obrador en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 5 de abril de 2023 https://t.co/3lq53u5s6r — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 5, 2023

Como estaba previsto, ayer martes el exmandatario estadounidense Donald Trump se entregó ante el Tribunal de Manhattan, en Nueva York, donde estuvo en calidad de arresto por 34 cargos de falsificación de registros comerciales, pero reiteró su inocencia al presentarse como víctima de los demócratas que no lo quieren en la elección.

"Que no quieran descalificar a nadie en ninguna parte del mundo", agregó López Obrador al abordar el tema.

