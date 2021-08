Acusa Mier: INE es burocrático, obeso, costosísimo y plenipotenciario

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la reforma electoral que promoverá la 4T acabará con el sistema de cuotas y “moches” que dieron al Instituto Nacional Electoral (INE) un rol metaconstitucional para quitar candidaturas y convertirlo en área jurisdiccional y fiscalizadora.

En entrevista con La Razón, Mier Velazco, quien repetirá como diputado federal, además de que se mantendrá como líder de la bancada guinda en el recinto legislativo de San Lázaro, rechazó que los consejeros electorales deban ser vistos como si fueran una deidad o seres impolutos.

te puede interesar Morena, PT y PVEM buscan formar alianza para presidir la Jucopo por 3 años

El legislador por Puebla consideró que el logro de haber integrado en 1995 un instituto electoral ciudadanizado fue dilapidado, para dejar “un ente burocrático, partidizado, costosísimo, obeso, plenipotenciario, además de atentatorio del federalismo”.

La Razón (LR): ¿Cuáles son los saldos de no haber aprobado la revocación de mandato?

Ignacio Mier Velazco (IMV): Bueno, el saldo es que hoy no tenemos una ley secundaria, pero también no se le permitió al INE dar un “sabadazo” con los lineamientos, los cuales van más allá de sus atribuciones constitucionales, y desnuda una verdad: por más que quisieron vestir bien la mentira, afloró el contubernio entre el “prianperredé” con el INE; eso es maniqueo y de risa que los consejeros hayan querido justificarlo con criterios para la elaboración de su presupuesto.

LR: ¿Falló la operación política para sacar adelante la revocación de mandato?

IMV: No, no hubo fallo en la operación política, lo que sucedió fue que hubo un problema de interpretación del procedimiento en dos ocasiones, eso alargó el proceso del 7 de julio hasta el 19 de agosto, al final hubo los 24 votos; es un problema grave que sienta un precedente para el Congreso mexicano.

LR: En este contubernio que dice entre la oposición y el INE, entonces ¿también fue parte el presidente del Senado, Eduardo Ramírez?

IMV: Yo creo que pudo haber faltado pericia quizás, por eso hablo del procedimiento, dejémosle en que hubo falta de pericia en la que pudo haber sido al revés para debatir contra la oposición, y no contra su bancada, contra los suyos.

LR: Rubén Moreira, coordinador del PRI, ya mandó un guiño hacia el tema de la revocación.

IMV: Él expresó que tenemos que legislar, porque estamos en falta, está bien, por lo que pido que legislemos, que lo debatamos y que se vote por ser nuestra responsabilidad, sin permitir que el INE cubra nuestras faltas, de lo contrario, los consejeros seguirán asumiendo atribuciones que no tienen, amparados en que los diputados y senadores no queremos legislar y sí, hay legisladores de la oposición que van a cobrar hasta el 31 de agosto, pero por sus divisiones internas dejaron el “paquete” a los que van a llegar.

LR: La oposición dice estar a favor de la revocación de mandato, pero subraya que el problema es la pregunta de la consulta, ¿van a modificarla?

IMV: Hay que debatirla. Dicen que la prueba máxima en cualquier proceso son las preguntas afirmativas, entonces a partir de eso yo creo que podemos construir la pregunta si ese fuera el caso.

Con miopía y esas fijaciones no se puede garantizar el pleno desarrollo de la democracia en México. Toda esa conquista democrática que se dio entre 1995 y el 2000 la dilapidaron y se convirtió en un ente burocrático partidizado, costosísimo, obeso y plenipotenciario, atentatorio del federalismo El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco

LR: ¿Qué papel juega aquí el INE? Los consejeros ya tienen un documento con los lineamientos

IMV: (La oposición) lleva años dando un rol al INE metaconstitucional, es un órgano administrativo, no legislativo, fiscalizan, ya se convirtieron en un área jurisdiccional, quitan candidaturas, utilizan criterios inconstitucionales, desproporcionados, y los cambian sin mayor razón, de acuerdo a sus intereses. Lo que vieron en el caso de Michoacán y de Guerrero no lo vieron en otros estados, tienen una fijación cromática con aversión por lo guinda y son proclives a los tonos del cielo, de la bandera y el sol.

LR: Usted ha señalado “miopía” en el INE…

IMV: Sí. Con miopía y esas fijaciones no se puede garantizar el pleno desarrollo de la democracia en México, es una traba, toda esa conquista democrática que se dio entre 1995 y el 2000 la dilapidaron y se convirtió en un ente burocrático partidizado, costosísimo, obeso y plenipotenciario, atentatorio del federalismo, reduciendo a la nada a los estados, a los Organismos Públicos Locales Electorales. Hicieron un organismo funcional para protegerse entre ellos.

LR: Y ahora, finalmente pues uno de sus temas prioritarios es la reforma electoral.

IMV: Una reforma política electoral es necesaria para México. Nosotros no tenemos fijaciones con nadie, en especial por ninguno de los integrantes del instituto; sí tenemos una fijación por la legitimidad de los procesos electorales, por quitar cualquier vestigio que provoque fraudes electorales, la compra de votos, criterios parciales; he escuchado comentarios como si fuesen una deidad, los impolutos, bueno, ¡eso no es cierto!

LR: Ahora Morena también ha puesto la mira en los magistrados por los casos de Campeche y Michoacán

IMV: Sí, otra vez, nada más. Oye, todo salió perfecto en Nuevo León, no hubo ningún problema, ahí todos son buenos, bien portados, buenos muchachos, y ¡ah!, también en Querétaro somos bien portados, y ¡ah!, también en Chihuahua todo estuvo perfecto, entonces nada más de un lado, Michoacán, Campeche, ¿y los demás?, entonces, ¿qué es eso?

LR: ¿Es consigna?

IMV: Es más que eso, es lawfare, es la guerra jurídica, mediática. Es una estrategia de un alcance mayor, es ir contra una persona, denostarla y señalarla: “¡quémenlo en leña verde!”, como ocurrió con el magistrado presidente, José Luis Vargas, pero, ¿los demás no son iguales?, ¿no?, ¿quién de ellos puede lanzar la primera piedra? Ninguno, es esta suerte de entrego uno, y ya nos volvimos buenos los demás, y de verdad no se debe pensar que estamos en contra de instituciones, eso sería lo más fácil, porque no estamos declarando su extinción, queremos fortalecerlos… legislemos, debatamos.

LR: Se ha señalado que tanto a consejeros y magistrados los ponen los partidos de acuerdo a un sistema de cuotas, ¿cuál es su propuesta para cambiar esto?

IMV: Es buscar, consultar, porque acá en la Cámara de Diputados surgió todo eso, aquí se empezó a pervertir con los moches y el Ramo (General) 23 y el presupuesto, no como un instrumento para redistribuir el ingreso, sino para consolidar la partidocracia y un modelo de negocios en que convirtieron al Estado mexicano. Aquí, el Ramo 23 y sus más de 45 mil millones de pesos al año con uso discrecional para legisladores, gobiernos, instituciones, acá inició un proceso de desmantelamiento del Estado mexicano, entonces acá debe darse el proceso de transformación de las leyes.

LR: Sobre el tema de los aliados, ¿se empañó la relación con el PT por el desafuero del diputado Mauricio Toledo?

IMV: No. Con el PT hay una relación que no es de una agenda electoral, es una coalición legislativa, claro, en la independencia de cada partido en algunos detalles habrá discrepancias, pero en lo sustantivo, en la transformación del país tenemos la misma agenda, fue la plataforma que registramos, sería una incongruencia no hacerlo; hay temas en los que al interior también del propio grupo no hay coincidencia en plenitud, pero de lo sustantivo, lo toral para la transformación, es que estamos más que unidos y así vamos para lo que viene.