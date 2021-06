Acusan falta de 29 medicinas para niños con cáncer

Israel Rivas, vocero de los padres de niños con cáncer, denunció que desde hace dos años, los tratamientos de los pequeños se han aplicado de manera intermitente debido al desabasto en por lo menos 29 medicamentos oncológicos.

“El desabasto en pocas ocasiones ha sido total, cuando el abasto es total es una catástrofe, eso ha sido en dos o tres ocasiones, pero es parcial los pacientes reciben en sus protocolos entre dos y tres medicamentos, pero desde hace dos años, falta uno u otro y eso altera el protocolo porque están cambiando la sustancia que les dan”, dijo Israel Rivas.

En entrevista con La Razón, Rivas denunció que desde que inició el desabasto de medicamentos, en 2019, el Gobierno federal ha “mentido constantemente” sobre las compras que realiza.

“Dijeron que los medicamentos estaban por llegar la próxima semana, pero no mostraron pruebas de que así fuera, no quisieron mostrar los contratos, nos parece que es el mismo cuento de toda la vida, nos dicen que ya vienen los medicamentos, pero no muestran pruebas”, insistió el vocero de los padres de niños con cáncer.

El desabasto en pocas ocasiones ha sido total, cuando el abasto es total es una catástrofe, eso ha sido en dos o tres ocasiones, es parcial (…) Pero desde hace dos años, falta uno u otro y eso altera el protocolo porque están cambiando la sustancia que les dan

Israel Rivas, Vocero de los padres de niños con cáncer

Israel Rivas explicó que estos fármacos tienen que ser comprados por las familias que buscan que no se interrumpa el tratamiento de sus hijos, que sufren principalmente por tres tipos de cánceres: Leucemia, Sarcomas y tumores en el sistema nervioso central.

De acuerdo con Israel Rivas, los costos para la atención de un paciente infantil de cáncer pueden alcanzar desde un millón y medio hasta dos por año, sólo por medicamentos y pago de honorarios médicos.

Entre los antídotos que se requieren para la atención de diferentes tipos de cáncer figuran Bleomicina 15 cuyo costo alcanza 600 pesos; la Ciclofosfamida de 200 miligramos que cuesta 4 mil 335 pesos; los medicamento para quimioterapia como Daunorrubicina que alcanza 2 mil 865 pesos y Glivec o Imatinib de laboratorios Novartis, de 14 mil 662 pesos.

Además, se debe sumar por ejemplo la atención en terapia intensiva, en el caso de la hija de Israel Rivas, le cobraron 120 mil pesos por noche en el hospital infantil de México, Federico Gómez.

De estas medicinas, algunos fueron solicitados como “expeditos” en el contrato de la Secretaría de Salud con UNOPS, entre ellos la Bleomicina, la Citarabina, la Ifosfamida, e incluso el imatinib, pero no se solicitó la adquisición de Doxorubicina que tiene un precio de 9 mil 800 pesos.