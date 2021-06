Permanencia de Conago divide a gobernadores

Los gobernadores de Tabasco, el morenista Adán Augusto López, y de Querétaro, el panista Francisco Domínguez Servién, difirieron sobre la existencia de la permanencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), pues mientras el primero se pronunció por desaparecerla, el segundo pidió que se mantenga.

“Es un ente que debe desaparecer, no sirve para nada, no ha servido para nada, nada más para pura grilla”, dijo el tabasqueño, un día después de que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, anunció el término de la Conago como “un instrumento de politiquería”, por lo que anunció una nueva etapa en su vida política.

Añadió que no debe crearse otro organismo en su lugar, pues dijo, para eso están las secretarías de Gobernación y de Hacienda, para mantener el vínculo con los gobernadores.

Por separado, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, expresó que la Conago “debe seguir” al tratarse de un organismo “no legislativo” que permite la comunicación entre los 32 gobernadores.

Al respecto, expertos consultados por La Razón aseguraron que ahora con una mayoría de mandatarios de Morena, ese organismo buscará tener una mayor coordinación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también puede ser una forma de presión presupuestaria y política para quienes no se adhieran.

Al respecto, Fernando Dworak, politólogo del ITAM, aseguró: “lo único que se estaría haciendo son nuevos esquemas de interlocución muy similares a los 90, pero fuera de ello no es cosa muy importante o grave. No van a ser ni siquiera un contrapeso para la Alianza Federalista, porque ya se terminó, porque lo que quiso fue impugnar recursos públicos, pero ahora ya no tiene mucha razón de ser”.

El experto refirió que lo único que va a ser la Conago es un proceso de toma de decisiones afines a Morena, donde también pueda haber mayores privilegios para los gobernadores opositores que lleguen a afiliarse a esa organización.

Víctor Manuel Alarcón, politólogo de la UAM, dijo que el término Conago sólo abona en la polarización en el país, y espera que el nuevo bloque de gobernadores de Morena no sea un motivo de conflicto

“Muestra el uso faccioso y partidista de Morena porque ahí se coordina el tema de seguridad y presupuestos. Será un mecanismo también de presión para los gobernadores que no estén en la organización, lo que los obliga a adherirse”, dijo.

El dato: En septiembre, los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista abandonaron la Conago por considerar que ya no cumplía su función.

Pide Sánchez Cordero una transición pacífica

Durante una reunión virtual con mandatarios del país, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, pidió a los gobiernos estatales realizar en paz la transición en donde se efectuaron cambios en los ejecutivos locales, por las elecciones del 6 de junio.

“Quiero enfatizar una idea sobre la cual habrá de desarrollarse nuestra agenda de hoy: la coordinación de capacidades y el trabajo en equipo con miras a procesos de transición ordenados y pacíficos en las entidades federativas donde habrá cambios en los Ejecutivos locales”, destacó.

Aseguró que se trata de un periodo de consolidación democrática, que invita a trabajar de manera conjunta, coordinada, respetuosa y articuladora de consensos. Además, solicitó respeto a la voluntad popular que fue quien decidió en las urnas anteponer con el diálogo, el consenso, el entendimiento y el bienestar de las personas su elección.