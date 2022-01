Acusan “huachicoleo” de candidatos guindas

Aspirantes a las gubernaturas y miembros de Morena exigieron que se limpie el partido de las malas prácticas, pues advirtieron que las acciones que implementó la dirigencia de Mario Delgado para la selección de candidatos contradicen los principios del partido y la promesa del Presidente Andrés Manuel López Obrador al fundar el partido.

Tras la definición de los candidatos para Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, miembros del partido consultados por La Razón acusaron que se trató del “huachicoleo” de las candidaturas de Morena.

Integrantes del guinda en Quintana Roo, al menos tres, quienes forman parte del Comité Directivo Estatal o que conocen de los acuerdos en esa instancia partidista, y que pidieron reservar su nombre, señalaron que los contendientes están inconformes porque no se respetó el proceso interno y se llegó al punto de la venta de candidaturas.

Señalamientos

Las aspirantes que denunciaron irregularidades, Susana Harp y Maki Ortiz, también acusan simulación.

Se trató de una simulación, estuvimos todos los aspirantes esperando por horas y todo ya estaba definido

Susana Harp

Aspirante a la gubernatura de Oaxaca

Queremos en Tamaulipas que en concreto sea el Tribunal Electoral el que nos defina, porque el partido cometió infinidad de faltas

Maki Ortiz

Aspirante a la gubernatura de Tamaulipas

Las fuentes consultadas aseguraron que en cada estado fue diferente, pero en todos se privilegió el interés y en el caso de Quintana Roo literalmente se vendió la candidatura, las cifras son millonarias el monto alcanzó hasta los 100 millones para definir a la candidata a la gubernatura.

Consultados sobre el tema, el equipo de Mario Delgado precisó que hasta el momento el dirigente nacional del partido no ha hecho declaraciones específicas sobre los reclamos de los aspirantes a las gubernaturas.

En el caso de Oaxaca, la senadora, Susana Harp dijo que desconoce si se compró la candidatura para favorecer a su compañero de escaño, Salomón Jara, pero indicó que la exigencia es que Morena limpie todo el proceso, porque con todas estas acciones están afectando el posicionamiento del partido y la imagen del Presidente de la República.

Comentó que por eso inició el proceso al interior de Morena y, después, de ser necesario, continuará su reclamo ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Enfatizó que quienes están haciendo una campaña sucia al interior del partido para desacreditar a los que reclaman que se limpie el proceso, no van a lograr que abandonen a la Cuarta Transformación.

“No estoy haciendo esto para irme, sino para que se aclare todo lo que hicieron para definir a los candidatos, porque se trató de una simulación, estuvimos todos los aspirantes esperando por horas y todo ya estaba definido”, reprochó.

Por ello, aseveró: “De todo esto se debe hacer una reflexión para que Morena sea lo que el Presidente planteó, un espacio de democracia real, que no se mienta, no se traicione y no se robe, ni siquiera en las encuestas, que se vivan los principios que ofreció al pueblo”.

Explicó que hasta el momento todos los aspirantes inconformes están siguiendo sus procesos de manera particular, ya que algunos, como ella, primero recurrieron a los órganos de Morena, mientras que otros avanzan directamente en el TEPJF, pero dijo que no implica que vayan a formar un frente conjunto de división en el partido.

Así lo hizo Maki Ortiz, en Tamaulipas, quien explicó que ella de inmediato procedió a la impugnación en la designación de Américo Villarreal, porque las irregularidades en el partido son evidentes.

Señaló que en todos los estados prevalecen las inconformidades y sí se ha hecho mención de la venta de candidaturas, “por eso lo que queremos en Tamaulipas es que en concreto sea el Tribunal Electoral el que nos defina, porque el partido cometió infinidad de faltas”.

Otros aspirantes, como en el caso del senador José Ramón Enríquez, quien de inmediato denunció irregularidades en el proceso interno en Durango, donde resultó electa Marina Vitela como candidata, posteriormente ya no ha precisado sus acciones a seguir o la fase de su impugnación.