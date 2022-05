  Acusan PAN y PRI que Morena prepara conflicto postelectoral en Tamaulipas     

El PAN y el PRI en la Comisión Permanente denunciaron que Morena prepara el ambiente en Tamaulipas para llevar la elección estatal a un conflicto jurídico posterior a la jornada del 5 de junio.

En conferencia de prensa, legisladores de ambas fuerzas políticas afirmaron que “los narcomorenos” están preocupados por la falta de resultados en su campaña estatal, por lo que están enturbiando el ambiente en el estado.

En conferencia de prensa, Julen Rementería reiteró que son los mismos militantes de Morena los que detonaron el escándalo por el presunto financiamiento proveniente del huachicoleo para favorecer sus campañas.

Puntualizó que no existen pruebas de las acusaciones que los militantes del guinda hizo en contra del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, mientras que sí hay investigaciones periodísticas que han dado seguimiento directo a los vínculos de Mario Delgado y los candidatos de Morena con huachicoleros.

“Miembros de Morena, actualmente con licencia, como Carlos Peña Ortiz, aseguró que los huachicoleros estaban patrocinando a los candidatos con recursos fortaleciendo a Américo Villarreal, son recursos de parte de los hermanos Carmona”, indicó el diputado federal José Antonio García.

Rementería confió en que el día de la jornada electoral no haya violencia: “Esperemos que no, la apuesta es ir en libertad y votar lo que le conviene a Tamaulipas”; sin embargo, dijo que no se descarta porque ese es el ambiente que busca orquestar Morena.

avc