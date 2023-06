Adán Augusto se despide en Chiapas como secretario de Gobernación

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López aseguró que puede ser la última vez que visite el estado de Chiapas como funcionario federal, pues como se sabe es uno de los aspirantes para contender para la candidatura presidencial de Morena para 2024.

“ Es posiblemente la última vez que vengo como secretario de Gobernación y como representante del presidente de la República. Y como estamos en una tarde de confesiones, les digo, vamos a hacer todo para que se le vuelva a hacer al sureste de México”, destacó.

Durante un encuentro ciudadano con más de 25 mil personas en La Trinitaria, señaló que su compromiso es seguir con la transformación del país, por ello, adelantó que habrá un anuncio el próximo domingo por la noche.

Dijo que seguirá trabajando por el sureste mexicano, pero también se deberá consolidar el norte y centro del país, como lo desea el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“ Que la transformación del país nos lleve a un México unido , a que el México solidario que hoy somos sea el México hermanado, el México productivo, que no haya más diferencias, que no se piense que en el norte son más trabajadores que nosotros; que en el norte están mejor comunicados, que en el norte, están mejor capacitados, no. También aquí en el sursureste del país, en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en Veracruz, en Campeche, en Yucatán y en Quintana Roo hay el compromiso de todas y todos para sacar al país adelante”, reafirmó.

Pidió a la ciudadanía apoyar con todo el Ejecutivo, ya que es necesario que la transformación del país se consolide.

En el encuentro de esta tarde con ciudadanía chiapaneca, el secretario atestiguó la entrega de 30 mil bultos de fertilizante e igual número de plantas de café. Se repartieron 3 mil paquetes de insumos agrícolas y se otorgaron 10 mil árboles frutales y 2 mil 500 bolsas de semilla certificada de esta leguminosa.

Aprovechamos el camino a La Trinitaria, Chiapas para detenernos por un café y un elote asado en el centro histórico de Comitán.



Hace 98 años, esta tierra mágica de neblinas y lluvias, vio nacer a Rosario Castellanos, pionera en la tarea de dar voz a quienes sufrían en silencio. pic.twitter.com/tnjuGpysol — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 9, 2023

