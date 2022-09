Adán Augusto López rechaza diálogo con "Alito" Moreno para impulsar militarización

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó que haya dialogado con el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, con el propósito de que impulsara la iniciativa para la ampliación del periodo del Ejército en tareas de seguridad pública, porque dijo que ni siquiera conoce el contenido de la propuesta.

En conferencia de prensa en el Senado, tras la reunión con los grupos parlamentarios de la mayoría legislativa, acompañado por los senadores de Morena, Partido Verde, PT y PES, puntualizó que el intercambio de palabras al oído del diputado federal del tricolor, el día de la entrega del informe presidencial, tampoco representa un compromiso del Gobierno Federal de detener las investigaciones en contra del político campechano.

“Sí saludé a Alejandro Moreno, diputado federal y dirigente del PRI, pero lo hago como lo hago con los diputados y los senadores de todas las fuerzas políticas, no es un asunto de enemistades y el que uno dialogue no significa más allá que el protocolo del intercambio de saludos y opiniones" Adán Augusto López, secretario de Gobernación

En ese sentido, el encargado de la política interna del país puntualizó que no conoce la iniciativa que presentó la diputada federal del PRI Yolanda de la Torre, por lo que no es posible que influyera o instruyera a “Alito” sobre ella: “No conozco la iniciativa luego entonces no puedo influir en algo que no conozco”, remarcó.

Ante la insistencia de los medios de comunicación respecto a si había dialogado con Alejandro Moreno, López Hernández apuntó que lo había saludado previamente en un restaurante, al igual que a Santiago Creel, sin que eso implicara un diálogo.

También aclaró que no existe una instrucción para que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, deje de atacar al dirigente nacional priista, porque “tiene como 15 días” que no platica con ella, por lo que no pudo darle tal orden.

Puntualizó que tampoco existe un compromiso de dejar de investigar a Alejandro Moreno a cambio de que se presentara una iniciativa de militarización del país.

“El Gobierno Federal no es así, esos tiempos ya pasaron. Ni el agente del Ministerio Público ni el fiscal, el Gobierno tiene otras tareas, pero la investigación, en el caso de probable carácter delictuoso no nos corresponde a la esfera del Ejecutivo Federal” Adán Augusto López, secretario de Gobernación

El secretario de Gobernación evitó responder los cuestionamientos sobre la ruptura de la alianza Va por México, porque argumentó que estuvo todo el tiempo reunido con las bancadas de la Cuarta Transformación, por lo que desconocía el tema.

CEHR