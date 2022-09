PRI pide a PAN y PRD mantener alianza, pero respalda a militares en tareas de seguridad

Ante el desacuerdo que se desató al interior de la alianza Va por México por la iniciativa priista para ampliar la permanencia de militares en las calles, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pidió a los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) comprender la postura de su partido.

Contrario a la pausa anunciada hace unos momentos por los otros dos partidos, el priista sostuvo que la coalición se mantiene firme.

“Les quiero decir ante cualquier duda, se los dice el Partido Revolucionario Institucional, la alianza Va por México no está en riesgo. Siempre he tenido comunicación con los dirigentes del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática y por supuesto que se respetan sus posturas, tenemos un proyecto conjunto, pero eso no quiere decir que coincidamos en todo esto es por México por la gente”