Inicia proceso de desafuero contra "Alito" Moreno por presunto enriquecimiento ilícito

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la Sección Instructora con la que se da paso al inicio del proceso de desafuero del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien es acusado de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía General del Estado de Campeche.

De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, la Sección Instructora estará conformada por cuatro diputados, que son: Jaime Humberto Pérez Bernabé (Morena), como presidente, mientras que como secretarios estarán Leonel Godoy Rangel (Morena), José Elías Lixa Abimerhi (PAN), y Rubén Moreira Valdez (PRI).

En el documento de integración con fecha de 2 de septiembre, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se establece lo siguiente:

Por lo anterior, se espera que esta semana se instale formalmente la Sección Instructora, encargada de revisar los procedimientos en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Además, la Sección Instructora tendrá 60 días hábiles para practicar todas las diligencias necesarias para la comprobación del presunto enriquecimiento ilícito de "Alito" Moreno, por lo que durante el proceso deberá establecer las características y circunstancias del caso y para ello el dirigente nacional del PRI tendrá que comparecer con el fin de ofrecer pruebas en su favor .

El pasado 16 de agosto, el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, presentó una solicitud de desafuero en contra del legislador y líder priista Alejandro Moreno, quien calificó dicha acción como persecución política.

"De Morena no espero justicia, espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo. Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme, no me van a asustar, ni menos van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México"