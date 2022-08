Morena tiene muchos perfiles presidenciales; en oposición “no se hace uno”: Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, presumió que en su partido tienen muchos perfiles para la Presidencia de la República, “a diferencia de la oposición, que de todos no se hace uno”.

En conferencia de prensa en Colima, a donde acudió para presentar a los nuevos integrantes de la dirigencia estatal, reiteró que a mediados del año próximo iniciará el proceso para elegir al candidato a la Presidencia de la República.

Dijo que desde el partido apoyarán a todos los perfiles , porque eso fortalece a Morena: “Nos corresponde apoyar a todos los perfiles que aspiran, porque tenemos varios, mujeres también que pueden encabezar nuestro proyecto. A diferencia de la oposición, que de todos no se hace uno, entonces nosotros vamos a impulsarlos a todos, porque eso aumenta las posibilidades de triunfo”, manifestó.

Delgado puntualizó que todos los nombres serán medidos en encuestas para definir a los finalistas y en agosto de 2023 se realizará la encuesta final para definir al candidato presidencial.

“Tener un partido fuerte, organizado y con una gran capacidad de movilización, para que sea quien sea el encargado de darle movilidad a este proceso, cuando se den a conocer los resultados de las encuestas, tengamos un partido listo para la batalla electoral de 2024”, manifestó.

El líder nacional del guinda aseguró que Morena sigue avanzando con su proceso de reorganización interna, y este fin de semana está realizando 11 congresos estatales, ayer, en Chihuahua, Sonora, Nayarit, Puebla y Baja California Sur y, hoy, en Coahuila, Colima, Sinaloa, Querétaro, Tabasco y Quintana Roo.

Dijo que para el Congreso Nacional de septiembre se actualizarán los documentos básicos del partidos para adecuar los estatutos a la nueva realidad y prepararlo para la batalla de los comicios presidenciales de 2024.

En este contexto, Delgado reiteró que Morena no va a ser un partido de privilegios para unos cuantos, ante los reclamos por las irregularidades en las asambleas locales.

“No vamos a cerrar la puerta, no nos vamos a convertir en un partido sectario, porque no es un club de amigos, este movimiento le pertenece al pueblo y debemos seguir aumentando la militancia, la gente que participa. Hemos hecho un proceso democrático, transparente, siempre vamos a ser incluyentes, pero lo que no podemos hacer es que haya grupos privilegiados”, sostuvo.

FBPT