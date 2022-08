Adán Augusto rechaza rompimiento con senadores de Morena tras faltar a plenaria

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó que haya una división con el grupo parlamentario de Morena en el Senado, el cual encabeza Ricardo Monreal Ávila, tras faltar a su plenaria.

"No (fue un desaire). En mi caso, las veces que he sido convocado, he asistido. No podía asistir porque tenía un compromiso familiar fuera de la ciudad y no llegué a tiempo", explicó el funcionario.

El secretario evitó ahondar en su ausencia a pesar de que se le preguntó con insistencia si había un rompimiento con Monreal.

"No hay división. Tampoco asistió la secretaria de Seguridad. Yo, la verdad es que llegué hoy en la mañana muy temprano y no supe quien llegó… El martes vamos a Cananea" reiteró.

Lo que sí reconoció es que desde hace un mes que no se reúne con el líder del senado.

"Tiene como un mes mes y medio que lo saludamos, la otra vez, y no hemos tenido la oportunidad de platicar de nuevo", manifestó Adán Augusto López.

MAEP