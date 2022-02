Admite Monreal: No alcanzan votos para sacar las reformas

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que para aprobar las reformas presidenciales que son prioritarias para este periodo ordinario de sesiones, no alcanzan los votos junto con sus aliados en la Cámara alta.

Recordó que se requiere mayoría calificada, por lo que al menos necesita el respaldo de 12 senadores de oposición para completar los sufragios necesarios para avalar las reformas Eléctrica, Político-electoral y de la Guardia Nacional.

Aunque los senadores de Morena y sus aliados suman 76, según Monreal tiene entre 70 y 74, porque seguramente estima que hay algunos senadores “aliados” con los que no cuenta, así que no necesariamente están mal las cifras.

“Estas tres reformas constitucionales ameritan aprobarse por mayoría calificada; ¿qué quiere decir esto?, que aun nosotros, con nuestros aliados, no tenemos esa mayoría calificada. Si asistieran todos al Senado, necesitaríamos 86 votos y sólo tenemos entre 70 y 74 votos, en el mejor de los casos.

Gráfico

“Quiere decir que requerimos 12 votos cuando menos de la oposición: del PRI, del PAN, del PRD o de Movimiento Ciudadano. Entonces, va a ser un trabajo que requiera de mucho diálogo y de mucho consenso con la oposición”, declaró.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dijo que, por ello, sostuvo un encuentro el fin de semana con los dirigentes del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, en el que les planteó el tema.

“Tuve un encuentro rápido, tampoco fue premeditado, sino en la mesa de trabajo, pero los escuché con respeto y ellos me escucharon con respeto, pero hay que tener capacidad para dialogar con la oposición”, remarcó.

Al respecto, el bloque de contención en el Senado aseguró que se mantendrá firme en el rechazo a las reformas “dañinas” que plantea el Gobierno.

Requerimos 12 votos cuando menos de la oposición: del PRI, del PAN, del PRD o de Movimiento Ciudadano. Entonces, va a ser un trabajo que requiera de mucho diálogo (…) con la oposición

Ricardo Monreal, Coordinador de los senadores de Morena

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, señaló que existe un diálogo permanente entre las bancadas que forman parte del bloque —además de Acción Nacional, participan el PRI, PRD y Movimiento Ciudadano— sobre las reformas propuestas y conocen el valor de su voto.

La senadora del blanquiazul puntualizó que hay un cierre de filas: “El diálogo con el bloque opositor es permanente; nosotros estamos absolutamente conscientes de la trascendencia de nuestro voto y el bloque sigue firme”, manifestó.

López Rabadán subrayó que, ante el intento del Gobierno federal de “violentar” al INE, están decididos a defenderlo, ya que le ha dado el triunfo a todos los partidos políticos, incluido a Morena.

Además, enfatizó que tampoco respaldarán una Reforma Eléctrica que “dañará al sistema eléctrico nacional y que sólo contribuirá a la corrupción y beneficiará al director de la CFE, Manuel Bartlett”.

Indicó que tampoco existe el respaldo hacia una reforma que ponga énfasis en la militarización del país, en referencia a los cambios en torno a la Guardia Nacional.

“No vamos a aprobar nada que vaya en contra de México y de los mexicanos; no vamos a aprobar nada que violente los derechos de los mexicanos; no vamos a aprobar nada que empodere a Bartlett y a la corrupción que hay hoy en Pemex; no vamos a aprobar nada que militarice a este país y seguimos firmes”, subrayó.