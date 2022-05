Ken Salazar advierte que criminales gobiernan sistema migratorio; México y EU deben poner orden, dice

Estados Unidos y México deben alcanzar una solución conjunta para poner orden en la migración, porque actualmente los criminales son los que están gobernando en ese tema, aseveró el embajador estadounidense Ken Salazar.

“Los Estados Unidos no lo pueden hacer solos y México no lo pueden hacer solo”, subrayó tras sostener un encuentro con el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, donde manifestó que todos los migrantes tienen derecho tanto a quedarse en sus lugares de origen como a buscar trabajo legal en el lugar que decidan.

Pero dijo que es necesario que los gobiernos de todos los países involucrados en el proceso migratorio logren las medidas necesarias para arrancarle a los criminales la posibilidad de seguir controlando este sistema.

“Ahora lo que pasa es que tenemos un sistema en tanto desorden que los criminales son los que están gobernando la migración , entonces cuando hablo con los dos presidentes (Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador) sabemos qué es lo que se tiene que hacer, crear esperanza en lugares donde no hay esperanza”, expresó.

Dijo que mientras el mandatario mexicano realizó su gira por países como El Salvador y Guatemala para promover programas como Sembrando Vida, ellos han estado trabajando con gobernadores del sureste.

Tras recordar el accidente que se registró en diciembre en Chiapas, donde fallecieron 56 migrantes que trasladaban hacinados en un camión, dijo que eso es lo que no se debe repetir ni permitir y también refirió el caso del camión que fue detectado en Tecámac, donde trasladaban a 100 personas adentro: “Yo soy ganadero, he visto a muchos animales en estos camiones, pero no a un ser humano”, aseveró.

De una manera moral, una manera de necesidad de que nosotros como humanos, como gobiernos, valoramos la vida de las personas, tenemos que llegar a un nuevo lugar en esto de la migración y eso será una de las cosas que vamos a tratar de llegar, en entendimientos nuevos ya pronto entre México y Estados Unidos



Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México

RFH