Atoran 36 iniciativas para una migración ordenada y segura; “no hubo tiempo”

En medio de la crisis migratoria que enfrenta el país por los éxodos de Centroamérica y el récord en solicitudes de asilo, el Congreso tiene congeladas 36 iniciativas a favor de los indocumentados, y no hay fecha establecida para que se debatan en comisiones y pasen al pleno, de acuerdo con una revisión que hizo este diario al Sistema de Información Legislativa (SIL).

Entre las propuestas más importantes se encuentran actualizar la ley contra el tráfico de migrantes, uno de los grandes problemas en el país, pues al paso de los años han ido aumentando los traslados en tráileres por territorio nacional, ya que en los tres primeros meses de 2022 se registraron 210; en igual lapso de 2021 fueron 356, y en 2020, 374, mientras que en los operativos de la Guarda Nacional es detenido al menos un chofer que los lleva.

El INM informó que en Acajete, Puebla, fueron localizados 12 extranjeros irregulares. En el lugar fueron detenidos 3 connacionales.

Otra de las iniciativas congeladas es el albergue en estaciones dignas, ya que organizaciones de la sociedad civil han denunciado en múltiples ocasiones que los centros de detención son sitios en donde no hay alimentos, no hay camas, agua potable, ni para beber, así como malos tratos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

No nos dio tiempo en el periodo ordinario, pero vamos a avanzar cuando las comencemos a sacar en septiembre. Entendemos la situación que pasa el país y por ello es urgente comenzar a priorizar el tema

Leticia Chávez Rojas, Diputada de Morena

Otras iniciativas son: tipificar el delito de reclutamiento de migrantes, porque muchos de los extranjeros son coptados por bandas del crimen organizado para obligarlos a trabajar en sus organizaciones, además de sancionar delitos como violencia de género o en contra de la comunidad LGBTI, ya que los migrantes denuncian que durante sus trayectos son abusados —principalmente las mujeres o con preferencias sexuales diferentes— por los polleros, que luego los abandonan en zonas alejadas.

En entrevista con La Razón, la secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Leticia Chávez Rojas, aseguró que en el pasado periodo ordinario no les dio tiempo para sacarlas y van a esperar hasta septiembre para comenzar a trabajar en ellas.

“No nos dio tiempo en el periodo ordinario, pero vamos a avanzar cuando las comencemos a sacar en septiembre próximo, ya que estamos trabajando con el Instituto Nacional de Migración (INM) y con la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), ya que hemos tenido reuniones y acercamientos con ellos para que haya un avance y sacar las iniciativas”, explicó.

La legisladora de Morena negó que las iniciativas no tuvieran avance por las que mandó como prioridad el Presidente de la República, sino porque no se encuentran bien organizados en la Comisión de Asuntos Migratorios, aparte de que les han puesto obstáculos, aunque aclaró que no se han podido coordinar de manera adecuada.

“La relación con los demás partidos ha sido buena en general, si acaso hemos tenido problemas con Movimiento Ciudadano por declaraciones en contra de los migrantes, pero de ahí en fuera vamos trabajando. No se nos ha dado el tiempo suficiente para sacar los dictámenes, pero entendemos la situación que pasa el país y por ello es urgente comenzar a priorizar el tema”, expresó.

Por separado, la diputada y secretaria de la misma Comisión, Elvia Yolanda Martínez Cosío dijo que sabiendo la relevancia del tema, es lamentable que el Congreso de la Unión en lo general no tenga como prioridad la agenda migratoria.

Los legisladores del partido en el poder han frenado la aprobación de las iniciativas, inclusive, nos han dicho que no pasará nada que tenga un impacto presupuestal, la realidad es que tampoco están dejando pasar nada que ellos no propongan

Elvia Yolanda Martínez Cosío, Diputada de MC

“Sé el interés de avanzar en esos importantes temas legislativos, en los que de todos los grupos parlamentarios han abonado, pero también se tiene que decir, que aunque la oposición y Movimiento Ciudadano han impulsado la agenda, también hay que señalar que los legisladores del partido en el poder han frenado la aprobación de las iniciativas, inclusive, nos han dicho que no pasará nada que tenga un impacto presupuestal, la realidad es que tampoco están dejando pasar nada que ellos no propongan”, aseveró.

La emecista dijo que una de las grandes afectaciones por las que no se avanzó, es por las reformas que mandó el Ejecutivo ya que fueron prioridad para los legisladores, aparte confirmó que las iniciativas se encuentran “atoradas” y no se sabe cuando se puedan destrabar.

Martínez Cosío dijo que el problema migratorio ya se le vino encima al gobierno de Morena y hasta el momento no hay un sistema migratorio para regular a todos los indocumentados que atraviesan el país, además, que no le interesa el tema migrante porque no destraba ninguna iniciativa que se encuentre en la congeladora.

Finalmente, dijo que el respeto entre partidos se debe dar en toda la Legislatura, pues el objetivo es trabajar de manera conjunta para avanzar en la problemática que amenaza con aumentar en el país, sin embargo, aclaró que van a esperar a la Comisión Permanente y cómo se desahogan las iniciativas, a fin de conocer si esperarán hasta el siguiente periodo de sesiones o salen antes de septiembre.