Advierten de nuevos brotes de sublinajes.

SA pesar de que la variante BA.2 de Covid-19 ya se encuentra presente en el país, de acuerdo con el último reporte del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, la preocupación se centra ahora en otros sublinajes, como BA.3, BA.4 y XE, frente a la posibilidad de nuevos brotes, como ha sucedido en otras partes del mundo, advirtieron virólogos.

“La variante BA.2 quedó un poco ya fuera, porque ahora la preocupación se encuentra en otros sublinajes como BA.3 y BA.4, así como la recombinante XE. El panorama que ha pasado en México es de seguir la tendencia mundial, pero un poco más lenta, posiblemente por el avance de la vacunación y todos los factores que se dieron antes, de miles de infecciones”, explicó en entrevista con La Razón Alejandro Sánchez Flores, investigador del consorcio.

El experto mencionó que siguen saliendo sublinajes en el mundo que pueden ser hasta 10 por ciento más transmisibles que la variante original Ómicron, y por ello advirtió que en cualquier momento se pueden generar nuevos picos, por lo que, dijo, es importante no abandonar las medidas sanitarias, como lo han hecho países como Estados Unidos y los de Europa, pues la creencia es que pueden lidiar con pequeñas olas.

“No podemos descartar que haya nuevas olas en el país, incluso no descartamos que haya ya circulación de nuevos sublinajes en el país, pero por ello se deben retomar las medidas sanitarias, ya que no podemos relajarnos. Hasta que no tengamos un porcentaje de vacunación alto, en donde se tenga contemplado a los menores, no podemos cantar victoria de ninguna manera”, aseveró.

Gráfico

De acuerdo con el consorcio, hasta el 5 de abril del 2022 en México circulan las variantes de Ómicron BA.1; BA.1.1; BA.1.1.14; BA.1.1.15; BA.1.1.17; así como BA.2 y BA.2.3, pero no se descarta que, al paso de los meses, lleguen otras.

Por separado, Óscar Sosa, epidemiólogo del Sector Salud, dijo que “todas las fichas” están puestas para que haya un nuevo repunte por el virus, ya que las autoridades se relajaron y pensaron que la pandemia ya había terminado.

“Las autoridades se confiaron de que la carga hospitalaria bajó y los contagios disminuyeron, pero es una falsa expectativa, ya que dan el mensaje erróneo y puede ser que se vaya el problema de las manos regresando de vacaciones”, indicó el epidemiólogo.

El especialista mencionó que el panorama para los siguientes meses es incierto, ya que no hay certeza de que los contagios sigan a la baja, pues en Europa y Asia comenzaron sus repuntes y México va por ese camino.

Rodrigo Jácome, virólogo de la UNAM, mencionó que es normal que haya tantas ramificaciones de la variante; sin embargo, aclaró que es desconcertante que en México no haya tantos casos, como sí los hay en Europa o Estados Unidos. “El hecho de que no haya aumentado la pandemia es probablemente por la buena vacunación y por la gran cantidad de infectados que hubo por Ómicron. Quizá hubo muchos más contagios de los que tenemos registros”, indicó.

Comentó que lo que sigue es esperar a que salgan los contagios post Semana Santa y, en caso de seguir igual, se puede comenzar a pensar en salir de la emergencia, siempre y cuando haya vacunación para los menores vía Pfizer.

La SSa reportó ayer 29 defunciones, así como mil 75 nuevos contagios.