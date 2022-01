Advierten riesgos por regreso a clases presenciales en 4a ola

Ante la creciente ola de contagios que atraviesa el país por la nueva variante Ómicron, expertos en temas educativos ven riesgo de que los menores asistan a clases presenciales, ya que aún no hay condiciones en las aulas, además de que no se tiene considerado vacunar a ese sector.

En la última semana, los contagios por Covid-19 en el país han ido al alza, apenas ayer se registraron 25 mil 821 nuevos casos; la cifra más alta desde el pasado 20 de agosto del 2021, cuando se contabilizaron 21 mil 887.

En entrevista con La Razón, Jeny Farías, investigadora de Mexicanos Primero, dijo que es urgente que las autoridades federales aclaren cuántas escuelas tienen las condiciones adecuadas para proteger a los menores, ya que se requiere conocer cuáles tienen acceso al agua potable, ventilación, o incluso, conocer la salud de los profesores.

“Con esos datos podemos saber cuántas escuelas están preparadas, para recibir a los niños y cuáles son las que no están listas. Me imagino que hay muchas que no están preparadas a pesar de que tuvieron mucho tiempo para realizar adecuaciones, aparte no se está previendo un plan extraordinario para las que no tienen las medidas mínimas de protección para los niños”, explicó.

Jeny Farías aseveró que ante el aumento de contagios en el país, es mejor retrasar el retorno hasta que las condiciones sanitarias sean mejores, porque si no hay medidas preventivas, los menores corren un riesgo por la nueva ola, sobre todo porque la población infantil no está protegida contra el SARS-CoV-2.

Por separado, Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), señaló que la preocupación es que los niños no están inoculados ante la llegada de la cuarta ola, además que los maestros todavía no tienen el refuerzo, lo que complica el panorama de asistencia a clases.

“Los maestros no tienen el refuerzo y los menores no están vacunados, ésa es una preocupación, pero otro de los problemas es que en semáforo verde todo está abierto y la gente sigue circulando en las ciudades. No hay condiciones aceptables en las escuelas, ni hay un plan alternativo para seguir en casa”, precisó.

La experta mencionó que el escenario de 2020 y 2021 se repite en este año, porque, a pesar de la experiencia en el tema educativo, las autoridades federales “parece que no aprenden”.

“No hay diagnóstico después de dos años de los aprendizajes, no hay información del abandono escolar; lo que criticamos desde 2020 se repite y estamos como al principio y es una tragedia”, agregó Maldonado.

Alberto Campillo, virólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que el regreso a clases presenciales ante la llegada de Ómicron no es una buena decisión, ya que los niños y niñas también pueden contagiarse de coronavirus e incluso morir por éste.

“Yo sé que ya todos estamos desesperados de estar encerrados, pero ante la aparición de Ómicron que es mucho más contagiosa y sin olvidar a Delta que sigue ahí afuera, volver a clases presenciales es peligroso, ya que los niños también pueden infectarse de Covid-19, desarrollar síntomas graves y morir a causa del virus”, alertó el especialista.

El dato: En Sinaloa, las autoridades anunciaron la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles el miércoles, debido al incremento de contagios de Covid-19.

IPN anuncia retorno a las aulas hasta el 31 de enero

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que regresará a clases presenciales en un formato escalonado el próximo 31 de enero, esto debido a la situación de la pandemia que atraviesa nuestro país.

“Apegado a la estrategia del Gobierno federal para continuar con el cuidado de la salud de las personas, ante la crisis sanitaria que persiste a nivel mundial, el Instituto Politécnico Nacional transita hacia la nueva normalidad para un regreso presencial a clases seguro el próximo 31 de enero, con base en el Programa Escalonado Humano de Regreso a Clases (PEHRC)”, indicó en un comunicado.

También dio a conocer que las autoridades de las Secretarías Académica y de Investigación y Posgrado del IPN realizan diversas reuniones con los directores de las unidades de docentes de los niveles medio superior y superior, para definir los detalles del retorno.

“Todos los servicios de los niveles medio superior, superior y posgrado e investigación se brindarán de forma presencial, responsable y ordenada en los términos que dispongan las autoridades correspondientes, en función de los semáforos, confinamiento y aforos, entre otros”, señaló.

El IPN agregó que la decisión se tomó tras las 10 semanas en que el semáforo en México se ha mantenido en verde.