Trabajadores del PJ advierten acciones legales en instancias internacionales tras aprobación de reforma

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) adelantó que acudirán a todas las instancias internacionales, para tratar de revocar la reforma judicial que la madrugada de este miércoles fue aprobada y proteger sus derechos laborales.

En un pronunciamiento frente al Senado de la República, la directora de la institución, Juana Fuentes Velázquez aseguró que ya cuentan con delegaciones presentando denuncias contra lo que consideró un golpe de estado técnico.

Además, criticó al Gobierno Federal por no haber escuchado sus demandas, ni la de estudiantes y ciudadanos, por lo que indicó, que se ha construido un régimen de excepción que debe ser evidenciado.

“No nos vamos a quedar en silencio. Vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia judicial. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y las redes globales de ministros y magistrados, justo están conociendo en este momento lo que está sucediendo”, destacó.

La jueza dijo que no se detendrán hasta que la justicia vuelva a ser un pilar firme y seguro, por lo que hizo un llamado a todos los trabajadores del Poder Judicial a resistir de manera legal, pues aseguró que la justicia no puede ser comprada, manipulada ni coptada.

“Vamos a luchar, no sólo por nosotros, sino por las generaciones que vienen. A ustedes, compañeros juzgadores, y también a los trabajadores, les decimos, nuestra lucha no es sólo por nuestras carreras, es por nuestro Estado de Derecho, por la defensa de los derechos humanos y por la democracia misma de nuestro país. Esta batalla no será fácil, el camino por delante es arduo y lleno de obstáculos, pero nuestra causa, nuestra causa es justa. Hoy más que nunca debemos mantenernos firmes”, indicó.

Señaló que la reforma no solo vulnera su capacidad de juzgar con neutralidad, sino que pondrá en riesgo la protección de los derechos fundamentales de todos los mexicanos.

Dijo que sin jueces imparciales y sin tribunales independientes, los derechos humanos se vuelven frágiles, y vulnerables ante los caprichos del poder político.

“Cada sentencia que hemos emitido, cada decisión que hemos tomado, ha estado respaldada por el principio de imparcialidad y justo por ello hemos sido perseguidos y calumniados con los gobiernos que están totalmente en un terreno totalitario como suele hacerlo en cualquier estado”, destacó.

Indicó que la reforma abre la puerta a influencias externas, a intereses ajenos a la justicia, desde el crimen hasta grupos de presión política, “como justamente lo vivimos ayer”.

Por ello, dijo que un Poder Judicial fuerte e independiente es la única garantía de que las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo no se desborden, que la Constitución se cumpla y que las leyes se apliquen con justicia, para que los derechos de cada persona sean respetados.

“Esta reforma rompe este equilibrio, subordinando nuestras decisiones a la voluntad de quienes detentan el poder político en turno. Y como bien sabemos, la justicia que responde a los intereses políticos no es justicia”, agregó.

LMCT