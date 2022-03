Aeropuerto Felipe Ángeles es una construcción “patito”: PAN

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, arremetió en contra del nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles al que calificó como “patito” por los sobrecostos en su construcción, falta de transporte para llegar e infraestructura.

En conferencia virtual dijo: “El Aeropuerto de Santa Lucía es un aeropuerto patito como este gobierno de Morena, ya que solo tendrá 14 posiciones para los aviones en lugar de las 120 que iba a tener el de Texcoco; por si fuera poco, los costos se dispararon. El Presidente dijo que iba a tener un costo de 75 mil millones de pesos, lo cual no resultó cierto, y que se han gastado al menos 115 mil millones, 50 por ciento más de lo que habían estimado”, indicó.

El panista dijo que el gobierno federal lo único que hizo es ampliar una base militar que ya existía, y ahora se pretende inaugurar sin que existan condiciones de transporte ideales y aerolíneas que quieran volar. “Es un despropósito por donde se le vea”, dijo.

Por su parte, la secretaria general de Acción Nacional, Cecilia Patrón Laviada sostuvo que hablan de un vuelo desde Venezuela, cuando en realidad solo es para la inauguración ya que no hay más, aparte que quieren engañar a la gente con sus mentiras.

“Es falsa la información. El costo para la población que se traslada es muy alta ya que se tendrán que mover en servicios privados que les generarán mayores costos, por ello las autoridades no pensaron en la gente. Son dos horas de traslado en una ciudad donde hay mucho tráfico”, mencionó.

Julen Rementería, coordinador de senadores del PAN sostuvo que el objetivo del Presidente Andrés Manuel López Obrador es solo tener la hazaña de haber construido el lugar, ya que en los hechos es un aeropuerto mal planeado.

“Lamentablemente en este aeropuerto lo que vemos son características regionales y no de grandes ciudades, por ello no creemos que tenga un crecimiento más grande. Es un aeropuerto mal planeado y no va a solucionar problemas, ya que es más fácil trasladarse al Bajío que al aeropuerto en automóvil”, aseveró.

lemm.