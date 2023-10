Afines a Ebrard y Monreal van por reasignar 50 mmdp

El bloque de diputados afines a Marcelo Ebrard anunció que sumó más legisladores a su grupo, quienes respaldarán su intención de buscar una reasignación presupuestal por al menos 50 mil millones de pesos, a lo que se suma un plan para atajar el nivel de endeudamiento que el Gobierno federal perfila para el 2024, con propuestas alternas para obtener recursos.

En conferencia de prensa este miércoles, el diputado Emmanuel Reyes Carmona dio a conocer que 12 legisladores que apoyaron al senador con licencia Ricardo Monreal en su aspiración presidencial se incorporaron al grupo, con lo que ahora son 47 integrantes en la agrupación morenista “El camino de México”, conformada por quienes mantienen su respaldo al excanciller en su lucha por ser candidato presidencial.

En cuanto a las modificaciones presupuestales que este bloque impulsará en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se precisó que ya no serán 20 mil millones de pesos, como se anunció la semana pasada, sino al menos 50 mil millones, que provendrán de ingresos extraordinarios para destinarse, exclusivamente, al gasto de inversión en áreas específicas que, según su percepción, están desatendidas.

Entre éstas, enunciaron las áreas educativa, seguridad y derechos humanos, hidráulica, de carreteras, el campo, pesca, carreteras alimentadoras y caminos rurales, salud, y de ciencia, tecnología e innovación, por medio de acciones que lleven a cabo directamente las dependencias y organismos federales.

Por lo que se refiere a las modificaciones que buscarán hacer, Reyes Carmona explicó que la propuesta del bloque es establecer una mesa técnica para revisar el paquete económico y que sirva como canal de diálogo con el resto de diputados y con el Ejecutivo federal.

Los 50 mil millones de pesos que buscan reasignar a las prioridades ya mencionadas serían obtenidas por medio de “ingresos mayores a los estimados”.

“Haremos un plan para prever un recurso extraordinario derivado de las bajas tasas, no sólo del Fobaproa, sino de otras deudas internacionales que se tienen; de recursos del petróleo, que se pronostica en el PEF un precio de 57 pesos, cuando hoy lo vemos en 80. Habrá más dinero. También, específicamente, hablar de la recaudación del IVA y otros ingresos extraordinarios que, según nuestros pronósticos, estarán muy por encima de los 50 mil millones”, ahondó el diputado Juan Carlos Natale, del PVEM.

A pesar de modificar la propuesta original del PEF, enviada por el Ejecutivo a la Cámara baja, los legisladores marcelistas aseguraron que su objetivo es fortalecer el proyecto presupuestal y sostuvieron que respaldarán los programas sociales, así como los principales proyectos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues negaron estar en contra de su administración.

Aunque la presentación puntual del proyecto se hará la próxima semana, el diputado Daniel Gutiérrez refirió que, en cuanto a las vías de comunicación, se ha detectado una falta de presupuesto que ha impactado las condiciones en que se encuentran algunas vialidades esenciales en el sistema carretero del país.

En entrevista con La Razón, aseguró que quienes apoyan al excanciller Marcelo Ebrard en su diferendo interno en Morena, por buscar la candidatura presidencial, no tienen la intención de condicionar sus votos a otros aspectos vitales de la Cuarta Transformación en el PEF.

En ese sentido, dijo que el resto de los legisladores de la 4T no deben “temer” por las decisiones que ellos perfilan y subrayó que lo hacen en ejercicio de sus facultades constitucionales.

“No, no. No vamos a condicionar (el voto); es una facultad que nos da el artículo 74 y nosotros vamos a votar siempre a favor de México”, comentó.

Consultada al respecto, la diputada Inés Parra, también identificada como marcelista, dijo a este diario que, a título personal, presentará una propuesta para que el país no continúe endeudándose, pues señaló que eso no es lo que prometió la 4T al pueblo de México.

Su proyecto plantea que, para no llegar a una deuda de un billón 864 mil millones de pesos, como se estableció en el paquete fiscal remitido a San Lázaro, se recurra a la extinción de dominio en diversas áreas que prefirió no detallar, pero que estarían alcanzando un monto de medio billón de pesos.

Con esto, aseguró que, además de evitar que se incremente la deuda, tampoco habrá un impacto mayor en el Presupuesto, pues sostuvo que el dinero recuperado por esta vía podrá destinarse a los programas sociales que, por cierto, fueron puestos como un argumento para el incremento de la deuda.

“Si meto esta reserva y, en verdad los diputados quisieran recuperar este recurso, sí tendríamos que echar a andar que ya se presenten denuncias, que aplique la Ley de Extinción de Dominio y así se pudiera recuperar ese dinero, pero tiene que haber voluntad de los diputados de la Cámara, pero precisamente para combatir la corrupción”, declaró.

TEPJF descarta omisión de Morena con Ebrard

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que es inexistente la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el trámite de la queja que presentó Marcelo Ebrard por el proceso interno para definir al coordinador de la Defensa de la Transformación.

No obstante, la Sala Superior instruyó a ese partido a cumplir con la resolución del recurso presentado por el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en los plazos legalmente establecidos.

En sesión pública, el TEPJF resolvió el recurso que presentó el excanciller y, a propuesta del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón y con la ausencia justificada de la magistrada Janine Otálora Malassis, determinó, por unanimidad de votos, que no existió una falta por parte de Morena en este asunto.

El exsecretario de Relaciones Exteriores reclamó ante su partido, el 10 de septiembre, la anulación del proceso interno, después de que se dio a conocer el método para elegir a la persona encargada de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, en junio, y luego de que el 6 de septiembre se informó sobre los resultados.

Posteriormente, el 25 de septiembre, Ebrard Casaubon acudió directamente ante la Sala Superior del TEPJF debido a que el órgano intrapartidista no había admitido el recurso que había presentado.

Los magistrados electorales lo consideraron así porque la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia finalmente admitió la queja a trámite el 29 de septiembre.

“Ante esta Sala Superior, el mencionado ciudadano presentó un juicio en el que denunció la presunta omisión de la comisión de admitir su queja y solicitó que se ordene admitirla dentro de los plazos establecidos en la normativa interna aplicable para ello.

“La ponencia propuso considerar que del estudio de las constancias que integran el expediente y de la revisión de los estrados de la Comisión de Justicia, se advierte que, con fecha de 29 de septiembre de este año, la autoridad responsable admitió la queja presentada por el actor.

“Por lo que si bien al momento de la presentación del medio de impugnación ante esta Sala, la Comisión de Justicia no había emitido el acuerdo de admisión, éste se emitió con posterioridad. Por tanto, el proyecto propone declarar inexistente la omisión reclamada”, se estableció en el resolutivo.

Sin embargo, por mayoría de votos, con el sufragio en contra del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, el órgano electoral jurisdiccional exhortó a la comisión del partido guinda a que resuelva la queja de Ebrard Casaubon dentro de los plazos legalmente establecidos.

Como parte de la resolución señala que el partido debe continuar con el trámite de la queja y resolverla.

“Se exhorta a la Comisión de Justicia y a sus integrantes para que en lo subsecuente: i) continúen con el trámite de la queja y la resuelva, ajustándose a los plazos previstos en la normativa interna del partido, de conformidad con los artículos 38 y 41 del Reglamento y ii) atiendan con oportunidad los requerimientos que le formule este órgano jurisdiccional”, determinó.

Excanciller critica actitud de Delgado ante denuncias

Tras desestimar la encuesta que coloca a Claudia Sheinbaum con 50 por ciento de las preferencias electorales de cara a 2024, Marcelo Ebrard acusó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, de asumir una actitud muy complaciente con las denuncias que interpuso sobre las irregularidades en el proceso interno del partido.

“De incidencias que Mario Delgado nos haya entregado, no, nunca nos ha informado de eso. Yo pienso que él ha tenido una actitud muy complaciente con esto, de no darse cuenta que no pasa nada, todo está bien, y no. Por eso presentamos ese documento con todos los testimonios que tenemos a la fecha, mientras se vayan acumulando”, afirmó.

De gira por Tijuana, Baja California, donde presentó su asociación civil “El camino de México”, el excanciller calificó como una broma que algunos morenistas vayan a presentar denuncias ante las instancias legales correspondientes por “desacreditar” al partido con sus impugnaciones.

En conferencia de prensa, Ebrard fue cuestionado sobre la encuesta donde coloca a Sheinbaum en primer lugar con 50 por ciento de las preferencias electorales rumbo a la Presidencia en 2024, mientras que Xóchitl Gálvez se ubica en segundo sitio con 20 puntos, y tercero Samuel García, MC, con siete por ciento.

“Es una encuesta propaganda, con todo respeto. Andrés Manuel, yo lo viví con él muchos años, lo vivimos juntos, ese tipo de encuestas, la verdad una interrogación de este tamaño (grande).

“Dudo mucho de esos números, con todo respeto, lo veo encuesta-propaganda, encuesta-publicidad. Pues vamos a ver, aquí la encuesta en este país va a ser el día de la votación, ahí vamos a ver”, advirtió el extitular de Relaciones Exteriores.

Informó más adelante que luego de que el Tribunal Electoral federal pidió a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena aceptar la impugnación que presentó el 10 de septiembre pasado al proceso de encuesta del partido, el 3 de octubre fue notificado de que atendería.

Por ello, los integrantes de la comisión tienen un plazo de 30 días que vence el 3 de noviembre, para revisar y dar su fallo sobre la impugnación y reposición del proceso, de lo cual dependerá el futuro dentro o fuera de Morena, explicó Marcelo Ebrard.