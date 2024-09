Alfonso Durazo le asegura a AMLO que 'puede retirarse con la conciencia tranquila del deber cumplido'

En su mensaje de despedida al presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo aseguró que "ha servido usted con lealtad total al pueblo, a los más necesitados, a los que por largas décadas no recibieron nada sino abandono" del neoliberalismo, por lo que, "puede retirarse con la conciencia tranquila y la satisfacción del deber cumplido".

Durante la entrega del acueducto y distrito de riego 18 al pueblo yaqui, en Guaymas, Sonora, el mandatario estatal dijo que nunca se olvidará la restauración de la dignidad que López Obrador logró para los pueblos originarios, principalmente de la dignidad yaqui.

Gracias, presidente @lopezobrador_, por impulsar el bienestar y el progreso de nuestro estado y mejorar la calidad de vida de quienes nunca antes les había tocado.



Hoy lo esperamos, acompañado de nuestra presidenta electa @Claudiashein, en su última visita a Sonora, tierra de… pic.twitter.com/cXLJ1nueYf — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 27, 2024

"Usted no puede evitar la memoria del pueblo, esa no se apartará de usted jamás, lo acepte usted o no es parte ya de la memoria popular, así que se va pero se queda señor presidente, ello no depende de usted sino del juicio de la historia. Ha servido usted con lealtad total al pueblo, a los más necesitados, a los que por largas décadas no recibieron nada sino abandono", subrayó.

El expriista recordó que en 2018 cuando López Obrador ganó la Presidencia, "veníamos de un tiempo en que la política y el poder" era de abandonos, saqueo, traiciones y engaños; "el neoliberalismo nos había arrebatado prácticamente todo".

Resaltó que los sacrificios, afanes y fatigas del presidente fueron esenciales en esta obra que fue el renacimiento de México, donde "nunca se dobló ni aun en las decisiones más difíciles" para el rescate de nuestro país para regresar a la República la dimensión popular y democrática que le habían sido arrebatados.

"Lo hacemos en el momento histórico en que se parten las aguas entre la primera y la segunda etapa, que los libros de historia reconocerán como la Cuarta Transformación. Pasa a formar parte indeleble de la memoria y de los corazones de los sonorenses donde ocupará usted un lugar privilegiado, le debemos mucho, por eso nuestra gratitud y reconocimiento", aseguró.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT