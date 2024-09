'Cometí pocos errores' en el sexenio, asegura AMLO

En el cierre de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador afirmó que en ese periodo se cometieron errores, "pero no muchos", aunque estos se magnificaban en los medios de comunicación; aseguró que si en 2006 no le hubieran robado la Presidencia, se habrían evitado muchas desgracias ocurridas con Felipe Calderón.

"Yo tengo que agradecer al creador y a la suerte de que no cometí muchos errores. Sí se cometieron errores, pero no muchos, porque los errores nuestros se magnificaban, pero con todo", declaró a tres días de transferir la Presidencia a Claudia Sheinbaum.

Cuestionado "si le llegó el momento exacto para gobernar en su edad", aceptó que quedan "muchas cosas pendientes", los cuales, justificó, "porque fue mucho el tiempo de abandono y humillación al pueblo".

AMLO aseguró que pudo haber impedido desgracias en 2006

En la conferencia de prensa, dijo que si le hubieran respetado el triunfo en 2006, no se presentarían "muchas desgracias" como ocurrió con Calderón, porque "nosotros no íbamos a declarar la guerra al narco, hubiésemos atendido las causas y no íbamos a someternos a recomendaciones del extranjero".

"Como íbamos a gobernar con legitimidad, no íbamos a tener necesidad de actuar de manera espectacular, se hubiese llevado a cabo el plan de desarrollo en beneficio del pueblo, también hubiésemos impedido las privatizaciones", comentó.

Manifestó que se hubiese llevado a cabo el plan de desarrollo de beneficio al pueblo, también "hubiésemos impedido las privatizaciones que se hicieron a partir de entonces. Se hubiesen evitado muchas cosas, se hubiese avanzado pero también ahora una de las cosas importantes es de que siempre se aprende, no es cierto de que uno llega a saberlo todo"

Expuso que tras los resultados electorales de 2006 que favorecieron a Felipe Calderón, tomó la decisión de recorrer todo el país que no lo conocía como ahora.

"Soy el mexicano que más conoce el territorio, no hay ningún mexicano que conozca todos los municipios de México. Eso me ayudó mucho a conocer los sentimientos del pueblo", declaró al mencionar que es el mandatario de más edad y "ya no creo que esto vuelva a ocurrir".

Aprovechó, más adelante, para mandar un mensaje al expresidente. "Yo a veces entiendo a Calderón, que sigue opinando, pero está muy joven", refirió, tras señalar a Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, quienes también "están jóvenes", ironizó.

"Les queda mucho tiempo y no encuentran una alternativa de cómo ocuparse", agregó sobre los expresidentes.

