Alianza Va por México arranca con diferencias rumbo a las elecciones de 2023 y 2024

La coalición Va por México arrancó con diferencias su camino a las elecciones de 2023 y 2024, luego de que el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano aseguró que apenas hoy se enteraron del acuerdo para repartir candidaturas para la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Es un acuerdo que han estado tomando entre dos partidos y que han fijado una posición que el día de hoy conocimos, pero que el PRD no comparte mirando hacia el 2024, esto apenas lo vamos a discutir y no es un acuerdo de la coalición. No aceptaríamos un acuerdo así”, explicó en entrevista con La Razón.

Destacó que “a lo mejor pretenden dejar fuera al sol azteca”, pero insistió que sin el PRD difícilmente habrá coalición.

Señaló que lo anunciado es un acuerdo bipartidista y por ello, aseguró hay diferencias por ese tema, pues es algo que se debe seguir discutiendo, ya que no se pueden imponer candidaturas.

“ El proceso se debe conducir por todos , de acuerdo a Zambrano ya que para ello se formó la coalición”, indicó.

Comentó que si el PRI pierde el Estado de México y Coahuila se queda sin un anclaje a nivel nacional, mientras que el tema de la Presidencia aún no se ha discutido, pues es un tema que apenas deben analizar como alianza. “No se trata de una distribución de cuotas, somos una coalición de tres fuerzas políticas con respaldo de la sociedad civil, pues si no lo hacemos, estamos condenados a perder”, añadió.

Por ello, aseveró que comenzarán los diálogos para que se sepan las diferencias en candidaturas, antes de tomar cualquier decisión.

A pesar de ello señaló que para el proceso electoral de 2024 pondrán a sus propios aspirantes para la Jefatura de Gobierno y Presidencia del país, aparte de las gubernaturas en juego.

Zambrano Grijalva dijo que tienen liderazgos fuertes para encabezar la Jefatura de Gobierno.

FBPT