Reemplazo de Ricardo Mejía en SSPC podría definirse el viernes para dejarlo contender por Coahuila, adelanta AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador definirá este viernes si nombra a un nuevo subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en sustitución de Ricardo Mejía Berdeja, quien manifestó su intención de contender por la gubernatura de Coahuila por un partido distinto a Morena.

“No he hablado con él, pero me enteré que aspira a ser candidato de Coahuila; como cualquier ciudadano está en su derecho . Desde luego, si va a ser candidato ya no va a trabajar con nosotros, ya no va a desempeñarse como subsecretario y vamos a nombrar a otro y va a seguir el mismo plan de informar, como lo hemos estado haciendo y actuando contra la impunidad, en este programa Cero Impunidad”, dijo López Obrador.

El Presidente reiteró que su apoyo es para el candidato ganador de la encuesta interna, que, sin nombrarlo, se refiere a Armando Guadiana Tijerina.

“Decir con mucha claridad —para que no se vaya a malinterpretar—, a título personal yo apoyo yo apoyo a quien participa en la encuesta y gane. El que gana ese merece ser apoyado porque es un asunto partidista y estatutario; se decide hacer una encuesta y el que gana la encuesta es el que debe recibir el apoyo, no del gobierno sino de los simpatizantes”, aclaró el mandatario.

Consideró que Mejía Berdeja “está en su derecho y es libre y no tiene ningún impedimento [para contender por Coahuila]. Nada más que sí, ya no podría estar de subsecretario”.

El Presidente sentenció que esta decisión de elegir al candidato a la gubernatura de Coahuila, no es asunto de “amistad, no es una cuestión de que somos compañeros”.

Estamos en un proceso de transformación, lo más Importante es eso, buscar el cambio verdadero en el país. Y no es un asunto de que ‘yo tengo este deseo y nada más soy yo’, no, somos millones y lo más importante es la transformación, es México. Lo más importante es que haya felicidad. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

AM