Encuestas de Morena en Coahuila son transparentes, afirma Mario Delgado.

Posterior a la reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reiteró que las encuestas en Coahuila han sido “con transparencia, juego limpio, piso parejo” tras las declaraciones de Ricardo Mejía, subsecretario de seguridad.

“Las encuestas ahora son muy auditables, ya no es como antes, ni siquiera se levantan en papel ahora, se levantan medios electrónicos, con lo cual se puede verificar el lugar, la hora en donde se hizo la encuesta, son perfectamente auditables”, explicó Mario Delgado.

Aseguró que, en Coahuila, hubo participantes que pidieron entrar a las bases de datos y auditarlas por lo que se comprobó “que se hacen de manera profesional, de manera honesta y de manera transparente”.

“Vamos a garantizar en el partido la imparcialidad, la honestidad, porque es fundamental para que salgamos unidos y logre triunfar nuestro Movimiento”, comentó.

Subrayó que el movimiento es plural y que se respetan las distintas opiniones, ya que así se los ha hecho saber el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Además de que la unión se encuentra en el proyecto de transformación, y que sí pude haber diferencias, pero en lo fundamental se encontrarán unidos.

“Un gran reconocimiento que hace el Presidente de la República a nuestros grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, en el Senado. Hizo un recuento histórico de las transformaciones que ha tenido nuestro país para dimensionar lo que está pasando actualmente y la importancia que tiene el legislativo, las y los legisladores, en impulsar las reformas de la Cuarta Transformación”, indicó.

En tanto, el candidato de Morena para la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, comentó en entrevista para los medios que en Morena “impera la democracia, el espíritu de Madero y de esa manera es como se han realizado todas las cosas”.

Y ahora en el caso de Coahuila que es la última elección por encuesta del coordinador, fue lo mismo. Y lo acaba de decir el presidente, para el 24 se recogerá a una mujer o a un hombre de acuerdo a las encuestas y el que gane, es el que luchará por Morena para el 24.

Al cuestionarle acerca de los pronunciamientos de Ricardo Mejía y de Monreal, contestó irónicamente que había estudiado “bastante matemáticas”.

“No, yo ya le dije y se los dije la vez pasada que ya le comenté al senador Monreal que yo estudié bastante matemáticas, fui maestro en matemáticas en el Tec de Monterrey, y las encuestas definen todo y es un método más sencillo, directo y en dónde no entra la corrupción cuando es la votación directa y que cuesta mucho dinero (…) No, pues yo no sé porque no cree en las encuestas. Pero ya le digo muy claro, lo voy a invitar y le voy a explicar matemáticamente porque ese método es mucho mejor que el voto directo que se presta a corrupción”, finalizó Guadiana.

JVR