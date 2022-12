Alejandro Armenta negó regaños por parte de AMLO a las bancadas de la 4T

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, rechazó que en la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador las bancadas de la Cuarta Transformación hayan sido objeto de regaños.

Además, pese a que el líder de la mayoría legislativa, Ricardo Monreal, no participó en dicho encuentro, afirmó que existe un reconocimiento del mandatario federal hacia la labor de todos los senadores, incluyendo al coordinador de la bancada.

“Hemos escuchado al Presidente reconociendo la labor de los senadores, incluso reconociendo al senador Ricardo Monreal. Hay que ser justos, yo creo que no es correcto esconder la cabeza, el senador Monreal, en una legítima aspiración que tiene, establece criterios en base al proyecto que él encabeza, pero en el marco de la tarea legislativa ha contribuido al desarrollo del trabajo legislativo”, expresó.

Armenta subrayó que Monreal ha sido objeto de reconocimiento por parte del Presidente de la República, por lo que Morena no tiene en su agenda interna su remoción.

“Morena no tiene agenda en ese sentido, no es tema (la remoción de Ricardo Monreal), no hay ningún comentario en el grupo parlamentario. No hay nada que respaldar, porque no hay nada que discutir, está claro que es el coordinador”, apuntó.

En conferencia de prensa en el Senado, Armenta enfatizó que en la reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador no fueron objeto de regaños: “El Presidente es generoso, el Presidente no regaña, no hay jalones de orejas”, declaró.

Indicó que el mandatario federal les expresó su satisfacción por el trabajo legislativo realizado, incluyendo la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral y rechazó que López Obrador les llamara la atención por la forma en la que se dio el proceso legislativo: “Uno regaña a sus hijos, pero entre poderes públicos nos acompañamos”, subrayó.

