“Deber cumplido”: AMLO recibe a legisladores que votaron a favor de reforma electoral; Monreal, ausente

Legisladores de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Encuentro Social, que votaron a favor de la reforma electoral se reunieron este martes con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quién les hizo un reconocimiento a su labor.

En el encuentro realizado en Palacio Nacional, estuvieron presentes senadores y diputados, con excepción de Ricardo Monreal y Rafael Espino , quienes votaron en contra y del líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, de quién no se explicó su ausencia.

Citlali Hernández, senadora y secretaria general de Morena, comentó que, entre los presentes, priva el ánimo del “deber cumplido”.

"Las y los legisladores podemos decir que hemos cumplido con la agenda prioritaria que el Presidente nos ha señalado. En las últimas reuniones que hemos tenido aquí en Palacio, hace algunos años, el Presidente nos planteó una serie de reformas legislativas y parece que todas se han cumplido", dijo la legisladora.

Sobre el voto en contra del senador Ricardo Monreal, la secretaria general reconoció que en la bancada morenista ha crecido una corriente que busca remover de su cargo al legislador, si bien el Presidente ha ordenado que se le mantenga en la coordinación de la misma en la Cámara alta.

" Monreal ha asumido una posición personal y no la compartimos ; lo más importante es que la gente no lo comparte. El Presidente ha dicho que no está de acuerdo en quitarlo para no generar un discurso por parte de nuestros adversarios de autoritarismo y demás, pero vamos a ver qué pasa, todavía faltan dos años", señaló Citlalli Hernández.

En el mismo sentido, criticó la decisión de algunos legisladores de aprobar medidas que, dijo, benefician más a los partidos políticos que al proyecto transformador.

Por su parte, el senador Eduardo Ramírez señaló que la responsabilidad de la negociación de la reforma electoral fue completamente del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

"No fue un tema prácticamente de los senadores; nosotros tenemos un consenso y comunicación directa con el secretario de Gobernación. La presidenta de la Comisión de Gobernación dio siempre un entendimiento y colaboración de lo que deberíamos aplicar y, en razón de ello, nosotros impulsamos la reforma", dijo el senador chiapaneco.

En tanto el secretario de Gobernación reconoció que la negociación en torno a la decisión de guardar recursos de un año fiscal para el siguiente proceso electoral se hizo con fines de transparencia .

"Esto es un asunto de transparencia. Hasta antes de la reforma, se mantenían en fideicomisos opacos los recursos sobrantes y nadie conocía el destino, pero también el fideicomiso se podía utilizar [...] El objetivo de esa reforma es transparentar", señaló Adán Augusto López.

Se le cuestionó que eso no es el espíritu de la reforma propuesta por el Presidente, a lo que el titular de Gobernación dijo que "la reforma del Presidente nunca contempló modificaciones en ese sentido; los legisladores hicieron la modificación para transparentar el uso de eso recursos".

"Es un asunto de transparencia", dice Adán Augusto a medios. Video: Jorge Chaparro / La Razón

AM