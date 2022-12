AMLO no ve inconstitucionalidad en las reformas en materia electoral y prevé publicarlas

La reforma electoral, aprobada por el Congreso de la Unión no tiene asuntos de inconstitucionalidad y solo falta que en febrero se retire el tema del porcentaje mínimo para conservar el registro se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Las leyes aprobadas ya están revisadas y me comentaban tanto el secretario de Gobernación cómo la Consejería Jurídica que va a quedar en firme. La cámara va a modificarla y en febrero se hace el procedimiento de eliminación del artículo que habían introducido de 'vida eterna' y va a pasar porque los adversarios van a ir a la Suprrma Corte, pero no hay nada inconstitucional va a ser la corte la que va a fallar; yo estoy contento porque no se salieron con la suya de mantener los privilegios en el INE", resaltó el mandatario.

Agregó que decidió que se aprobara la ley, pues le pareció muy soberbio que se diga que el Instituto Nacional Electoral (INE) no se toca.

"Es una ley con muchas limitaciones, pero es un avance porque va a haber ahorros y es además un asunto de principios sostener que el INE no se toca era de una prepotencia extrema, solo se usaba eso en los tiempos del presidencialismo al presidente no se le toca, y se decía porque no se puede tocar al intocable", destacó López Obrador.

Incluso arremetió en contra de los participantes de la marcha en defensa del INE porque ni siquiera el uno por ciento de los manifestantes había leído siquiera la iniciativa presidencial, pero fueron manipulados para marchar e incluso pegar carteles en sus casas de que el INE no se toca.