AMLO demanda lealtad a legisladores, pero con la 4T y no a las personas

Los legisladores hacen valer una palabra fundamental que es la lealtad, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante diputados y senadores de Morena, que acudieron a Palacio Nacional para celebrar la aprobación de las reformas en materia electoral.

Aclaro que no me refiero a la lealtad a las personas, los dirigentes, los políticos, la lealtad más importante es la que se profesa al pueblo y al proyecto de transformación

Acusó que en política también se dan las traiciones entre quienes se dicen leales.

Esa lealtad, destacó se debe aplicar aún cuando la instrucción sea contraria.

Hay órdenes que no deben de cumplirse, instrucciones que no deben de llevarse a cabo, de cumplirse cuando está de por medio el afectar una causa popular, inclusive he venido diciendo que cuando se tiene que optar entre la eficacia política y los principios no hay que titubear hay que irse del lado de los principios