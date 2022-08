Ebrard confirma el envío de la Guardia Nacional a Qatar 2022

México enviará a entre 20 y 15 elementos de la Guardia Nacional al Mundial de Qatar para que actúen como auxiliares de la policía qatarí y para ayudar a los aficionados mexicanos, que se espera sea la segunda o tercera comunidad en importancia durante el mundial de fútbol, adelantó el canciller Marcelo Ebrard.

Entonces va el equipo, dicen: “oye, pero 10 son muy pocos”. No creas, 10 o 15 son un grupo, diría yo con una presencia suficiente como para estar orientando la intermediación entre la policía de ellos y nuestra afición

Durante el mundial a celebrarse en noviembre, se espera que arriben a Qatar alrededor de 80 mil mexicanos, será el tercer grupo solo detrás de los locales y de Estados Unidos que también viaja un importante número de aficionados.

Es la primera ocasión, dijo Marcelo Ebrard, en que la policía mexicana colabora directamente en la prevención de conductas ilegales en un mundial.

Ahora, quien viole una disposición administrativa, tiene el respaldo del Consulado, tenemos que respaldar a nuestra gente para que no sean objeto de ningún tipo de abuso. Y en las congregaciones, cuando tenemos la presencia de la afición con otras aficiones, nos van a ayudar las y los compañeros de la Guardia Nacional para hablar con nuestra afición en vez de que lo quiera hacer un policía que no habla español para gente que no hablamos árabe