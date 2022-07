”Alito” Moreno se reúne con militancia en Puebla para pedirles que “levanten la voz"

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se reunió esta mañana con militantes del tricolor en Puebla, a quienes pidió “levantar la voz” ante la que ha considerado una campaña de difamación y persecución política en su contra y de la oposición en el país por parte del Gobierno Federal.

Durante el encuentro, en el cual fue nuevamente vitoreado por los priistas, remarcó que “nunca nos van a callar”, y señaló que el Gobierno Federal “le tiene miedo a la democracia, México no vive tiempos de normalidad, el país no vive bien. No hay resultados. Tenemos un gobierno insensible, tenemos la enorme responsabilidad de levantar la voz”.

Además, dijo que no se puede guardar silencio ante difamaciones, persecuciones y también las amenazas de muerte que, aseguró, ha recibido no sólo él, sino también su esposa e hijos.

De la misma forma, insistió en que los ataques contra el Revolucionario Institucional se deben a la votación en contra de la reforma eléctrica y la oposición a la reforma electoral.

Con los hechos ocurridos recientemente alrededor de él y el partido, dijo que lo que se ha ocasionado es favorecer al PRI, pues refirió unas encuestas que muestran que “si hoy fueran las elecciones, la coalición Va por México gana la Ciudad de México”.

En tanto, Néstor Camarillo, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) en Puebla, mencionó que “hoy es tiempo de reconciliar” y de “alzar la voz por lo que no se está haciendo en el país”.

avc