Alumnos de UAM ven avances; paro continúa

Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Cuajimalpa, expusieron que ven “muy buenos avances” en el impulso de una reforma para erradicar las agresiones sexuales, que fue el motivo que los llevó a detener labores académicas desde hace casi un mes, pero aclararon que están apenas “a la mitad del camino” en la resolución de sus planteamientos, por lo cual el paro no se levantará por el momento.

Durante una asamblea estudiantil celebrada este jueves, a casi un mes de iniciado el paro en las cinco unidades, dieron a conocer que acudieron a la Rectoría de la UAM y ya son considerados parte del Consejo Académico para trabajar en las modificaciones a la legislación de su casa de estudios.

No obstante, dijeron que apenas se encuentran “a la mitad del camino”, pues señalaron que el siguiente paso es fortalecerse, junto con al menos otras dos de las cinco unidades, para presentar directamente al rector su reforma y él la impulse dentro del Colegio Académico.

“Lo que queremos es tener una junta entre todos, las unidades, así como los rectores, secretarios, el abogado general, el rector general, para sesionar, junto con la reforma que ya estamos trabajando, porque el abogado general tiene su propuesta de reforma, pero es al reglamento del alumnado y entonces tendríamos que reformar los reglamentos de todo (las unidades) ... Queremos que acepten la nuestra, porque es la que hemos estado trabajando e incluye las peticiones de todos”, dijeron.

Por lo pronto, mantendrán el diálogo con las autoridades y el levantamiento de encuestas entre la comunidad universitaria sobre las determinaciones que irán tomando.

Exigieron que la secretaria académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Esther Morales, ofrezca una disculpa pública y reconozca que ha actuado sin perspectiva de género al atender los casos de agresiones sexuales.

Durante la asamblea estudiantil, alumnas y alumnos dieron lectura a la contrapropuesta entregada días antes a las autoridades de la institución, en la que demandaron la remoción de Morales Franco.

Sin embargo, manifestaron ser “conscientes de lo que implica un despido” y señalaron que ahora la exigencia es que la académica ya no reciba casos que emanen de la Comisión de Faltas ni de la Unidad Especializada en Igualdad y Equidad de Género.

“Ante el daño causado a quienes fueron víctimas de sus dictámenes, pedimos de la manera más atenta que la doctora Esther Morales emita una disculpa pública en la que reconozca su falta de perspectiva de género”, dijo uno de los estudiantes.

La académica fue acusada de emitir dictámenes que no procuraron la justicia para estudiantes que denunciaron presuntos casos de acoso sexual cometidos por sus compañeros e incluso profesores.

Señalaron que entre sus demandas aún no resueltas también está el planteamiento de que la Comisión de Faltas ya no intervenga en ningún caso de abuso sexual, pues insistieron en que capacitar al personal no es suficiente, sino que se requieren expertos en la materia.

“Queremos que la Comisión de Faltas ya no tenga nada que ver con casos de violencia de género, abuso sexual, aparte de la discriminación, porque la gente no está capacitada y muchas veces se ha discutido en esas sesiones que hay que capacitar a la gente. Lo que nosotros hemos dicho es que se tienen que contratar expertos. No queremos que forme parte de eso, por lo que pasó”, expresó una alumna.

A casi un mes en paro de actividades, la Universidad Autónoma Metropolitana difundió ayer un recuento de los acuerdos derivados del diálogo entre los Consejos Académicos con estudiantes y su extensión de demandas.

Entre éstos se encuentra la creación de comisiones especializadas en materia de género y diversidad sexual, programas para garantizar espacios seguros.